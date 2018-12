Gilets jaunes: début d'une pénurie de carburant dans les stations-essence? (carte)

Alors que les manifestations et les blocages se poursuivent en France, le carburant commence à manquer dans certaines régions. Les Gilets jaunes bloquent en effet certains dépôts pétroliers, notamment en Bretagne.

Là, le Finistère et le Morbihan connaissent déjà une rupture partielle, voire totale, de carburant depuis dimanche. Les indépendants du BTP ont rejoint les gilets jaunes et ensemble, ils appellent à bloquer des dépôts et des raffineries.

Selon les utilisateurs du site participatif Mon-Essence.fr, 17 stations-service sont en rupture totale ce lundi 3 alors que pas moins de 90 stations sont en rupture partielle de carburant.

Au total en France, il existe 203 dépôts de stockage de produits pétroliers. Pas moins de 90 d'entre eux sont uniquement destinés à la distribution et 8 à des raffineries. C'est dans les régions Normandie et Sud-PACA, cette région est d'ailleurs aussi particulièrement touchée, que se trouvent la majorité des capacités de stockage du pays.

La Bretagne et les Pays de la Loire font partie des régions, avec la Corse, qui disposent des plus faibles capacités de stockage. La préfecture de Bretagne se veut pourtant rassurante selon BFMTV.

"Nous avons quelques stations-service ainsi que des grandes surfaces à court de carburant ou en manque d'un type de carburant dans le Finistère et le Morbihan, mais il n'y a pas de risque de rupture d'approvisionnement en Bretagne", a-t-elle fait savoir.

En outre, l'Etat dispose aussi de stocks stratégiques équivalents à trois mois de consommation.

Mais dans l'ouest surtout, ce début de pénurie inquiète et dimanche 2, nombreux étaient ceux qui avaient peur de ne pas pouvoir se rendre au travail faute d'essence ce lundi 3.