Info trafic: un week-end de Noël chargé, les ralentissements commencent vendredi dans le sens des départs

Le calendrier aurait voulu rendre les choses compliquées, il ne s'y serait pas pris autrement. La circulation s'annonce en effet difficile, et cela dès vendredi. En cause, un week-end de Noël qui se prolonge (le 25, un jour férié, tombant un lundi) poussant de nombreuses personnes à se jeter sur les routes dès ce vendredi 22 au soir pour passer quelques jours en famille. A ceux-là se rajoutent également les vacanciers ayant pris la semaine pour passer les fêtes en station.

Résultat: les premiers bouchons se produiront dès vendredi. Bison futé voit rouge en Ile-de-France et orange dans le reste du pays dans le sens des départs. Les grands axes quittant la région parisienne et partant en direction des stations ou de la Normandie s'annoncent surchargés.

Et il n'est malheureusement pas stratégique d'attendre jusqu'au samedi puisque la situation s'annonce similaire toute la journée: Ile-de-France en rouge, reste du pays en orange. Des ralentissements sur les autoroutes A6a et A6b au départ de Paris sont attendus, ainsi que dans la traversée de Lyon, plus particulièrement sur les autoroutes A40 et A43, qui mènent vers les stations de ski des Alpes.

La circulation ne redeviendra fluide que dimanche, le jour même du Réveillon, avec une France entièrement en vert. Mieux vaut donc partir à la dernière minute pour célébrer le moment en famille, dans la mesure du possible.

A noter enfin que sur cette période difficile ne concerne que le sens des départs. L'ensemble de la France est en vert dans le sens des retours.