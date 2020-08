Juventus - Lyon : à quelle heure et sur quelle chaine TV ?

La Ligue des Champions reprend ses droits. Avant de disputer le Final 8 regroupant les 8 meilleures équipes d’Europe, 4 matchs doivent encore se tenir pour distribuer les 4 derniers billets d’accession au Final 8. Parmi ces matchs, Juventus – Lyon.

Victorieux d’un but à l’aller (1-0), les joueurs Lyonnais aborderont quand même ce match dans la peau de l’outsider, face à l’armada turinoise qui voudra à n’en pas douter, laver l’affront subi au match aller. Les récents matchs de la Juventus peuvent néanmoins donner quelques espoirs aux Lyonnais qui devront chercher à marquer dans ce match pour se donner un maximum de chances de se qualifier. Juventus vs Lyon : comment suivre le match en direct et en streaming ?

Juventus – Lyon : un match à suivre en direct sur RMC Sport

La rencontre est programmée le vendredi 7 Août prochain à partir de 21h00 sur le canal RMC Sport 1. Le groupe est d’ailleurs le diffuseur officiel en France de la plus prestigieuse compétition européenne et du Final 8 qui se déroulera du 12 au 23 Août prochain à Lisbonne. Grâce à l’offre 100 % digitale, vous pourrez suivre l’intégralité de ces matchs en direct. Pour vous abonner à RMC Sport, rien de plus simple, tout se passe directement sur votre appareil mobile, ordinateur ou sur votre télévision. Le prix de l’abonnement est de 19 € par mois si vous choisissez d’opter pour l’offre avec engagement de 12 mois. Sans engagement, l’offre est proposée à 25 € par mois. Si vous êtes abonné box ou mobile chez SFR, les prix seront respectivement de 9 et de 15 € par mois pour les offres avec et sans engagement de durée. Sachez que l’offre est disponible sans changer d’opérateur, en accès immédiat et sur tous vos supports.

