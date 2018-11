Le palyndrome: définition et exemple

Abordons, aujourd'hui, cette curiosité!

Le palindrome est un divertissement orthographique construit d'un mot, d'un groupe de mots ou d'une phrase.

La singularité de cette curiosité syntaxique est qu'elle se lit, bien sûr, de gauche à droite… mais aussi de droite à gauche –avec des libertés quant à la séparation des mots– en conservant la même signification!

Il peut s'agir de mots isolés:

Ève, Été, Elle, Tôt, Laval, Kanak, Kayak, Rotor, Radar, Rêver, Aziza, Ressasser

Mais aussi de phrases entières:

Élu par cette crapule; Un drôle de lord nu; La mariée ira mal; Eh, ça va la vache?; Ésope reste ici et se repose; Car tel Ali, il a le trac; Et la marine va venir à Malte; Engage le jeu que je le gagne; Oh! cela se perd répéta l'écho; Léon Noël.

La langue finnoise (de Finlande et de Russie) possède un magnifique palindrome: saippuakauppias (marchand de savon).

On remarquera que, comme pour les mots croisés, les accents sont négligés… ainsi que les majuscules.

