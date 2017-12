Les épidémies de grippe et de gastro gagnent du terrain

Les épidémies de grippe et de gastro touchent de plus en plus la population française. C'est en tout cas ce qui résulte des deux bulletins épidémiologiques publiés par Santé publique France ce mercredi 20.

Alors que la grippe ne touchait fortement que l'Ile-de-France la semaine passée, pas moins de huit régions sont maintenant concernées par une alerte rouge.

Les Hauts-de-France, l'Ile-de-France, la Bourgogne-France-Comté, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire et la Bretagne sont atteints par cette épidémie qui touche 193 habitants sur 100.000 selon le Réseau Sentinelles. Parmi les milliers de cas, 273 ont nécessité une hospitalisation. Pas moins de 31 patients, généralement des enfants de moins de 15 ans, ont même été admis en réanimation, contre 22 la semaine passée selon Oscour, l'organisation chargé de coordonner les urgences hospitalières au niveau national.

Santé publique France a profité de ces données pour rappeler qu'il était toujours possible de se faire vacciner. Pour se protéger soi mais aussi pour protéger les membres de sa famille alors que les Français s'apprêtent à se réunir pour les fêtes de fin d'année.

La gastro-entérite aussi progresse dans l'Hexagone. Alors que le semaine passée seules les régions Grand-Est et Provence-Alpes-Côte d'Azur étaient concernées par une alerte rouge. Depuis ce mercredi, les Hauts-de-France, l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes sont aussi impliqués.

L'épidémie de diarrhées aiguës est d'ailleurs au-dessus du seuil épidémique pour la deuxième semaine consécutive et concerne 197 personnes sur 100.000.

Pour éviter d'attraper ces maladies, il est conseillé de se laver les mains très fréquemment mais aussi d'éviter de se toucher le visage ou encore d'utiliser des mouchoirs à usage unique.