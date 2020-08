Ligue des champions : comment regarder la nouvelle formule sur RMC Sport ?

Avec la crise sanitaire, les instances ont dû repenser la plus prestigieuse compétition européenne pour l’adapter aux circonstances actuelles. Plus de match aller-retour à partir des quarts de finale et un « Final 8 », regroupant les 8 meilleurs clubs, qui se déroulera à Lisbonne du 12 au 23 Août prochain.

Si quatre clubs sont d’ores et déjà qualifiés pour le Final 8, quatre billets restent encore à distribuer. On retiendra surtout parmi les chocs, le déplacement du nouveau champion d’Espagne, le Real Madrid sur la pelouse de Manchester City. Les matchs retour des huitièmes de finale seront aussi l’occasion pour les Lyonnais de se qualifier face à la Juventus de Cristiano Ronaldo. Victorieux 1-0 à l’aller, les hommes de Rudy Garcia chercheront à sauver leur saison en accédant au Final 8 lisboète. Deux matchs à suivre le vendredi 7 Août à 21 heures sur RMC Sport. Déjà qualifié pour le Final 8, le Paris Saint Germain jouera son avenir contre l’Atalanta Bergame le Mercredi 12 Août à 21 heures.

RMC Sport pour suivre le Paris Saint Germain et l’Olympique Lyonnais

Pour suivre la reprise de la Ligue des Champions, il faudra passer par un abonnement à RMC Sport. L’offre RMC Sport est particulièrement intéressante étant donné que l’ensemble de la phase finale se déroulera en seulement 3 semaines. En vous abonnant, vous aurez plus de matchs que d’habitude pour le même prix. L’offre digitale RMC permet de vous abonner avec ou sans abonnement pour des prix respectifs de 19 € par mois pour l’offre avec engagement de 12 mois ou de 25 € par mois pour l’offre sans engagement. Si vous êtes client mobile ou box chez SFR, les prix sont même encore plus attractifs : 9 € par mois pour l’offre avec engagement d’un an et 15 € par mois pour l’offre sans engagement de durée.

