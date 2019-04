Listeria: important rappel de fromages après plusieurs cas

Un vaste rappel de différents fromages a été lancé après que plusieurs personnes ont été contaminées par la Listeria en Seine-et-Marne.

"A la suite de l'enquête de traçabilité (…) il a été décidé par mesure de précaution de retirer de la vente et de rappeler l'ensemble des fromages au lait cru et au lait pasteurisé fabriqués par la société fromagères de la Brie sur son site de Saint-Siméon", ont fait savoir dans un communiqué commun les ministères de la Santé et de l'Agriculture.

Au total une quarantaine de produits sont concernés par ce rappel, vendus sous la marque de l'entreprise mais aussi sous les noms de Loiseau, Hennart, Beillevaire et Fromagerie du Dolloir.

"Les crèmes et fromages concernés ont été commercialisés jusqu’au 09/04/2019 au rayon libre-service et au rayon traditionnel de différentes enseignes nationales et dans des magasins de vente au détail. En cas de doute, il est recommandé aux consommateurs de ne pas manger les produits et de se renseigner auprès de leur fournisseur habituel. Les enseignes ayant distribué ces produits sont tenues d’informer leurs clients. Des affichettes seront notamment apposées dans les points de vente concernés", précise les ministères.

La liste de l'ensemble des produits et lots concernés est disponible en cliquant ici .

Pour les personnes qui ont consommé des produits de la marque, il est nécessaire de guetter l'apparition des symptômes dus à la bactérie: fièvre accompagnée ou non de maux de tête ou de troubles digestifs. Ces désagréments peuvent survenir assez tard après la consommation d'un aliment contaminé, le délai d'incubation de la maladie pouvant aller jusqu'à huit semaines. En cas de tels symptômes, il est nécessaire de consulter un médecin et de lui signaler avoir consommé l'un des produits concernés.

La listériose est une maladie rare mais qui reste potentiellement mortelle. Les personnes fragiles ou dont le système immunitaire est déjà fragilisé sont particulièrement exposées: personnes âgées, femmes enceintes et nouveau-nés.