Loto (FDJ) : Résultat du tirage de ce mercredi 5 août 2020

Le résultat du tirage du Loto de ce mercredi 5 août 2020 est en ligne. Aucun Gagnant ne remporte le jackpot mis en jeu par la Française des Jeux.

Voici les cinq numéros, le numéro chance, les codes gagnants et le Joker + qui sont sortis lors de ce tirage du Loto:

Les cinq bons numéros: 15 - 17 - 22 - 32 - 46.

Le numéro chance: 8

les numéros du second tirage : 9 - 16 - 28 - 39 - 43.

Comment optimiser vos chances de gagner au Loto ?

Si « 100% des gagnants ont tenté leur chance », la probabilité de remporter le gros lot ne s’élève qu’à 1 chance sur 19.068.840. C’est très faible mais, avec un peu de méthode, il est possible de minimiser les risques de voir votre mise s’envoler à chaque fois que vous jouez.

Comment bien choisir les numéros à cocher sur une grille de Loto

Parmi les statistiques intéressantes à connaître avant de jouer au Loto, il y a celle-ci : 70% des tirages du Loto sont constitués de chiffres pairs et impairs. Lorsque vous cocherez vos numéros, veillez donc à choisir 2 impairs et 3 pairs (ou l’inverse). Ou 3 pairs et 3 impairs si vous avez pris l’option « numéro supplémentaire ».

De la même manière, il est préférable, si l’on étudie les dernières combinaisons du Loto tirées, de jouer autant de petits que de grands nombres. Choisissez donc si possible 2 numéros entre 1 et 25, et 3 numéros entre 26 et 49. Ou l’inverse. Misez sur trois petits et trois grands nombres si vous décidez de jouer un numéro supplémentaire. En analysant les derniers tirages, on s’aperçoit en effet que 70% des tirages sont constitués de numéros équitablement répartis entre 1 et 49.

Pour gagner plus enfin, ne misez pas tout sur les chiffres de 1 à 12. En effet, nombre d’habitués du Loto jouent des dates de naissance. Si choisir d’autres numéros n’augmentera pas vos chances de gagner, cela diminuera le risque de devoir partager le gros lot !