Lyon – Bayern Munich : sur quelle chaine TV regarder le match ?

Deuxième demi-finale du Final 8 et deuxième duel franco-allemand ce mercredi avec la rencontre opposant l’Olympique Lyonnais et le Bayern Munich. Une rencontre qui se déroulera à huis clos, au stade José Alvalade de Lisbonne.

Après avoir éliminé la Juventus de Turin et Manchester City, les lyonnais aborderont une fois de plus ce match dans la peau de l’outsider, un rôle qui semble leur convenir depuis plusieurs matchs. Auteur d’un très grand match contre Manchester City, le lyonnais Houssem Aouar sera une fois de plus le fer de lance de l’attaque des hommes de Rudi Garcia. Après sa très belle entrée contre Manchester City, Moussa Dembélé abordera cette rencontre avec le plein de confiance. En face, les bavarois semblent marcher sur l’eau, comme en témoigne le revers historique infligé au FC Barcelone sur le score de 8 buts à 2.

