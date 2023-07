À Marseille, une application anti-harcèlement pour sécuriser les plages

DÉPÊCHE — La Ville de Marseille a développé l'application anti-harcèlement "Safer Plage" pour endiguer les violences sexistes et sexuelles au bord de l'eau.

L'idée est simple : l'utilisateur appuie sur un bouton lorsqu'il se sent menacé, ou lorsqu'il est témoin d'une agression, et une équipe de médiateurs spécialisés est aussitôt dépêchée sur place. Ces derniers agiront en binômes, l'un s'occupant de la victime et l'autre de l'agresseur. L'objectif est avant tout de sensibiliser et de prévenir, explique Émilie Touchot, conseillère à l’Égalité homme-femme à la Ville.

D'après la mairie, "plus d'une femme sur trois de 18 à 34 ans a déjà été victime de harcèlement sur la plage", et "plus de la moitié des répondantes affirment avoir peur de s'y rendre toute seule".

Ce dispositif devrait permettre de "déplacer la honte sur le harceleur", selon Nathalie Tessier, conseillère municipale déléguée aux Droits des femmes. Il avait été testé sur une seule plage l'an dernier ; cette fois-ci, il pourra être utilisé sur quatre plages, jusqu'au 31 août.