Pluies d'étoiles filantes d'août 2019: quand et où voir les Perséides

Le mois d'août est connu pour être celui des pluies d'étoiles filantes et 2019 ne fera pas exception. Il faut cependant savoir où et quand regarder pour profiter au mieux de ce spectacle.

Ce phénomène est dû au fait qu'autour du mois d'août la comète 109P/Swift-Tuttle est au plus près de la Terre. Si celle-ci n'est visible que tous les 134 ans, une partie de sa chevelure constituée de nombreux débris vient se consumer en rentrant dans l'atmosphère. Ce qui crée les étoiles filantes.

On parle de Perséides (en référence à la constellation de Persée) ou parfois de larmes de Saint-Laurent, un saint catholique fêté le 10 août, ce qui illustre la période à laquelle ces pluies d'étoiles filantes se produisent. C'est en effet généralement entre le 10 et le 15 du mois que ces bolides traversent le ciel en plus grand nombre. Cette année, les soirs du 12 et du 13 devraient être les plus fournis.

Toutefois, le nombre d'étoiles filantes n'est pas le seul élément à prendre en compte. La lune impacte en effet la visibilité. Plus elle est pleine et proche de la Terre, moins les autres astres semblent briller. Ce mercredi 7, elle était en phase croissante et à une distance moyenne, et devrait être presque pleine les 12 et 13 août. La visibilité va donc en décroissant. Cela n'empêche pas de voir les plus importantes étoiles filantes mais il est possible d'en manquer certaines.

D'une manière générale il faut éviter la pollution lumineuse et donc les environs des grandes villes. Mais le plus délicat cette année devrait être la météo. Les nuits sans nuages seront rares d'ici le 15 août à en croire Météo France, même si toutes les régions ne seront pas logées à la même enseigne. C'est probablement dans la nuit de samedi 10 à dimanche 11 que les conditions seront les plus favorables.