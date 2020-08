RMC Sport : découvrez les offres pour le mois d’août 2020

La Ligue des Champions fait son grand retour en Août avec un format de compétition inédit puisque toutes les rencontres jusqu’à la finale, auront lieu du 7 au 23 Août. Le bon moment pour s’abonner à RMC Sport.

La Ligue des Champions est de retour au mois d’août. 4 matchs des huitièmes de finale, l’intégralité du Final 8 (7 matchs jusqu’à la finale), c’est ce que vous propose RMC Sport pour suivre le dénouement de la Ligue des Champions. Avec la reprise des différents championnats et des compétitions, RMC Sport reste aussi le diffuseur de la Premier League, de l’Europa League ou de la Liga Nos portugaise. Mais pas uniquement. En choisissant de souscrire à RMC Sport, vous pourrez suivre plusieurs compétitions et de nombreuses émissions sur le sport.

RMC Sport pour suivre l’intégralité de la Ligue des Champions

En France, RMC Sport reste le diffuseur officiel et exclusif de l’intégralité de la Ligue des Champions pour cette fin de saison 2019-2020 mais aussi pour la saison prochaine 2020-2021. Avec l’offre 100 % digitale de la chaîne, vous pourrez profiter de la compétition sans changer d’opérateur, en accès immédiat et sur tous vos supports (tablette, téléphone, ordinateur, télévision, console de jeux…). Pour ce qui est de l’offre tarifaire, elle dépend du type d’abonnement que vous choisirez. Si vous souhaitez souscrire à un abonnement sans engagement de durée, il vous en coûtera 25 € par mois. Le montant est plus bas si vous souscrivez à l’abonnement avec un engagement de durée de 12 mois, puisque le prix n’est plus que de 19 € par mois. Pour les abonnés SFR (box ou mobile), l’offre est encore plus intéressante puisque les prix sont de 9 € par mois pour l’offre avec engagement de 12 mois et 15 € par mois pour l’offre sans engagement.

Cliquez ici pour découvrir les abonnements à RMC Sport

La rédaction n'a pas participé à la réalisation de ce contenu. Les prix mentionnés dans ce contenu sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. Certains liens vers des sites marchands sont affiliés, France Soir peut ainsi recevoir une commission si le produit est acheté via la sélection proposée.