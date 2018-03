Saint-Patrick à Paris: derniers métros, restrictions sur l'alcool… ce qu'il faut savoir

La Saint-Patrick se déroule comme tous les ans le 17 mars. Cette année donc elle tombera un samedi, une bonne occasion pour de très nombreux Parisiens de sortir et boire un verre de bière (ou plusieurs) entre amis.

Mais il faudra faire attention à l'horaire des derniers métros et aussi aux restrictions concernant la vente d'alcool.

Au risque de se retrouver loin de chez soi sans pouvoir prendre de métro. Il est donc conseillé de se renseigner sur l'horaire de leur dernier passage.

Pour toutes les lignes de métro, les derniers trains en partance sont aux mêmes horaires (à quelques minutes près). D'un terminus à l'autre les horaires varient d'une trentaine de minute.

Ainsi pour la ligne 1, le dernier train partira de Vincennes à 1h39 et de La Défense à 2h15. La dernière rame de la ligne 2 partira de Nation à 1h43 et de Porte Dauphine à 2h15. Ou encore, pour ne pas rater le dernier métro de la ligne 4, il faudra se présenter à l'arrêt Mairie de Montrouge avant 1h46 et avant 2h15 à la station Porte de Clignancourt.

Pour être bien certain de ne pas louper son métro, il faudra donc s'assurer d'entrer en station vers 1h30.

Il est en outre interdit de boire de l'alcool dans la rue dans de nombreux quartiers de Paris. Depuis le 28 janvier dernier, le préfet de police a en effet signé un arrêté interdisant un telle pratique et ce dès 16h et jusqu'à 7h du matin.

Dans le 18e arrondissement (la butte Montmartre exceptée), mais aussi les Champs-Elysées, le Marais, les alentours de gare de Lyon, Oberkampf, ou encore le quartier Latin cette restriction s'applique, même lors de la Saint-Patrick.

Certains commerces ont aussi interdiction de vendre de l'alcool après 20h dans ces quartiers.