Soldes SNCF: des billets à 40 euros et des cartes à 29 euros face à la grève

Face à la grève de la SNCF, les soldes avec des billets de trains à prix préférentiel. A partir de ce mardi 15 mai et jusqu'au 31 août, la compagnie ferroviaire va mettre en vente trois millions de billets à moins de 40 euros. Elle proposera prochainement des cartes de réduction à 29 euros.

Un geste commercial qui intervient après un mois et demi de grève perlée qui pourrait se poursuivre au moins jusqu'à fin juin. Le patron de la SNCF Guillaume Pépy avait ainsi annoncé que ce "coup de pouce pour aider les gens, qui en ont besoin, pour partir en vacances moins cher" pourrait représenter 15, 20 ou 25 euros de réduction sur des billets TGV ou Intercités.

Par ailleurs, les différentes cartes de réduction permanente seront proposées du 23 mai au 15 juin prochain au tarif unique de 29 euros, alors qu'il faut d'ordinaire compter 50 euros pour une carte jeune, 60 euros pour une carte sénior et 75 euros pour une carte week-end ou famille. Elles permettent d'obtenir entre 25% et 30% de réductions sur les billets.

Toutefois cette opération n'a de réel intérêt économique que pour les nouveaux détenteurs de ces cartes ou les clients dont l'abonnement d'un an arrive à échéance dans les semaines à venir.

L'impact des soldes sur les billets est également à relativiser par les associations de passagers. L'offre est certes nettement plus importante que l'année dernière (plus d'un million de billets à moins de 45 euros). Cependant, ces trois millions de titres de transports pèsent peu, surtout pendant les vacances d'été, face aux quelque 100 millions écoulés chaque année.

Par ailleurs, ces billets ne seront ni échangeables ni remboursables à l'exception de ceux concernant les TGV low cost Ouigo. Ils pourront être échangés moyennant un surcoût de 10 euros.

Avec cette opération, la SNCF espère fidéliser ou récupérer des clients qui en plus de six semaines de grève se sont tournés vers d'autres services comme le covoiturage. Le calendrier de la grève perlée dévoilé par les syndicats ne coure que jusqu'au 28 juin, mais le risque d'une grève reconductible en juillet et août plane toujours.