Substances toxiques: dix marques de baume à lèvres épinglées par l'UFC-Que Choisir

Perturbateurs endocriniens ou substances cancérigènes, les baumes à lèvres et leur composition sont à leur tour épinglés par l'UFC-Que choisir. L'association de consommateurs a en effet testé 21 produits, arrivant ce mardi 26 à la conclusion que 10 d'entre eux contiennent des substances indésirables.

Il s'agit des produits suivants: Macadamia d'Yves Rocher, Trésors de miel - baume à lèvres nourrissant de Garnier Ultra Doux, Original classiccare de Labello, Classic moisturising lip balm de Carmex, Nultric - soin transformation lèvres desséchées de LaRoche Posay, Homéostick- baume lèvres au calendula de Boiron, Cold cream - stick lèvres nourrissant d'Avène, Nutrition - soin lèvres desséchées de Le petit Marseillais, Stick lèvres hydratant d'Aptonia et Stick lèvres hydratant d'Uriage.

Ce sont notamment les huiles minérales utilisées, et qui peuvent facilement être ingérées par l'utilisateur, qui sont mises en cause. Plusieurs baumes contiendraient ainsi une substance cancérigène et une autre aux effets inconnus "mais des études ont montré que certaines personnes ont jusqu’à 5 grammes dans l’organisme, donc on estime que ce n’est pas du tout souhaitable", a fait savoir à Franceinfo Fabienne Maleysson, journaliste à l'UFC-Que Choisir.

Trois des produits testés contiennent par ailleurs du BHT, une substance utilisée comme antioxydant dans de nombreuses applications industrielles, ainsi que dans les cosmétiques, et soupçonnée par les autorités sanitaires d'être un perturbateur endocrinien.

L'association de consommateurs dénonce régulièrement la présence de ce type de substances dans les produits du quotidien, notamment les cosmétiques. Mais d'autres marchandises ont également été épinglées.