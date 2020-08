SUV DS7 Crossback neuf : comment le payer moins cher

Dans la famille des SUV, la DS7 Crossback fait partie des véhicules positionnés luxe qui tirent leur épingle du jeu. Choisi pour l'investiture d'Emmanuel Macron, ce véhicule très remarqué est disponible à moindre coût auprès d'un mandataire. Décliné sous forme hybride rechargeable, il peut être acheté en en utilisant la nouvelle prime à la conversion auto d'août 2020.

Les SUV ont du succès auprès des Français. En moins de dix ans, leurs ventes sont passées de moins de 10 % à 38 %. Parmi eux, les véhicules hybrides sont en progression, avec 8 % des ventes. Côté marques, Peugeot arrive en tête. En 2019, le SUV le plus vendu a été le Peugeot 3008 II. Pour le premier semestre de 2020, un autre modèle de la marque, le 2008 II est numéro un, avec 3, 7 % des parts de marché. Venaient ensuite, en 2019, la Renault Captur, la Peugeot 2008, la Dacia Duster II, et la Citroën C3 Aircross.

Meilleure progression pour les SUV en 2019 (+ 36 %), la DS DS7 se plaçait à la 14e place du classement Autoplus en 2019. Ce SUV a le vent en poupe. Pour le mandataire AutoJM la DS7 Crossback neuve est même en troisième position des SUV les mieux vendus en 2019.

La DS7 Crossback incarnation du chic à la Française

Ce SUV luxueux du groupe auto PSA, incarnation du savoir-faire automobile français, a été sous le feu des projecteurs lorsque Emmanuel Macron l’a choisi pour défiler lors de son investiture, le 14 mai 2017. L’image du jeune président sur les Champs-Elysées dans ce véhicule haut de gamme bleu encre avait marqué les esprits. Ce véhicule au grand style, emblématique d’un certain chic, se distingue autant par son extérieur, comme le dessin des phares ou de la calandre, que par son habitacle, avec un cuir travaillé, qui lui a valu la médaille d'or en 2018 au Festival automobile international de Paris. Son confort, la qualité de son assemblage, des matériaux et des technologies (aides à la conduite, conduite semi-autonome) ont été particulièrement soignés, afin de se rapprocher du trio de tête des constructeurs automobiles premium que sont Audi, BMW et Mercedes-Benz.

Un SUV à moins cher auprès d'un mandataire

Ce SUV est l’un des tous premiers véhicules du groupe PSA à embarquer la motorisation hybride rechargeable (un moteur essence de 200 chevaux et deux moteurs électriques de 90Kw). Le mandataire AutoJM commercialise de nombreux modèles de DS 7 aux multiples finitions. Grâce à son réseau de concessions auto (ou constructeurs) dans l'Union européenne, il négocie pour ses clients les tarifs d’automobiles neuves, ce qui lui permet de proposer les prix les plus bas du marché.

Une nouvelle prime à la conversion depuis août 2020

Depuis août 2020, la prime à la conversion pour l’achat d’un véhicule thermique (diesel ou essence), en contrepartie de la mise à la casse d’un véhicule ancien a évolué. Elle est désormais réservée aux ménages les plus modestes. Les modèles éligibles à l'achat doivent être classés Crit'Air 1 ou Crit'Air 2. Ils ne doivent pas avoir coûté à l’achat plus de 50 000 euros. Un nouveau seuil a été instauré (109 g/km au lieu de 137g/km). Il est possible de cumuler la prime à la conversion avec le bonus écologique. Bonne nouvelle : le DS7 Crossback hybride rechargeable fait aussi partie des véhicules éligibles.