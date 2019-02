Tirages Loto lundi 4 et Euromillions mardi 5 février: des cagnottes exceptionnelles

Les résultats du tirage du Loto de ce lundi 4 février et ceux de l'Euromillions de mardi 5 devraient faire des heureux, encore plus que d'habitude. Le hasard des gains de ces dernières semaines a fait que les deux jeux de la FDJ proposent à un jour d'intervalle des cagnottes exceptionnelles.

Le tirage du loto de ce lundi met en effet en jeu un jackpot de 9 millions d'euros. Le montant minimum et de deux millions d'euros et celui-ci augmente d'un million à fois que la cagnotte n'est pas remportée. En dehors des tirages spéciaux (31 décembre, vendreid13, etc...), ce montant n'avait été atteint que six fois en 2018.

Concernant le tirage de l'Euromillions de mardi 5, la FDJ annonce un gain minimum de 128 millions d'euros pour le rang 1. Le tirage spécial du 1er janvier avait atteint les 129 millions d'euros, mais en dehors de ce jackpot, il s'agit d'une somme qui n'avait pas été atteinte depuis octobre 2018 et à seulement deux autres reprises l'année passée. Il ne peut dépasser 190 millions d'euros depuis un changement de règlement datant de 2009.

En plus de ces cagnottes, dix codes gagnants à 20.000 euros seront mis en jeu lors du tirage du Loto et un code MyMillion à un million d'euros lors du tirage de l'Euromillions.

