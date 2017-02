Traditions, déguisements et origines… mardi gras tombe un 28 février cette année

A vos chapeaux, perruques colorées et lunettes loufoques. En ce lundi 27 février, l'heure est aux derniers préparatifs pour les chrétiens et amoureux de la tradition qui vont célébrer mardi 28 la fête païenne qu'est mardi gras.

Chaque année, mardi gras -qui précède le mercredi des cendres et lance les 40 jours de Carême- ne tombe pas le même jour, mais toujours entre le 3 février et le 9 mars. Ainsi, en 2018, ce sera le 13 février et 2019 le 5 mars. Mardi gras est donc une fête aux origines religieuses à la base. C'est à la veille du Carême (qui se tient cette année du 1er mars au 16 avril) qui se termine le dimanche de Pâques.

Qui dit fête, dit gastronomie et "bonne bouffe". Pour mardi gras (ça paraît logique), on mange du gras. Des crêpes et des beignets principalement. Tout ce qui est à base d'œuf et donc bien gras et bien solide. La tradition veut justement qu'avant le Carême on épuise le stock d'œufs, pour arriver ensuite bien léger à Pâques. Mais chaque région a sa tradition. En Corse, par exemple, on mange des fritelles, à Lyon des bugnes, en Charente des merveilles, et vers Nice et Marseille, ce sera plutôt des chichifregi (appellation provençale du chichi).

Pour bien faire la fête avant les restrictions et privations du Carême, il faut aussi se déguiser. A l'origine, les païens mettaient des masques pour exorciser les démons et dansaient autour des chars fleuris. Désormais, cette partie de la tradition s'est démocratisée, ou plutôt popularisée. Et aux masques anti-démons se sont superposées les perruques de toutes les couleurs et des costumes extravagants.