Vélo à Paris: des centaines de nouvelles places de parking sécurisées

Hausse du prix du carburant, rejet des transports en commun bondés et des embouteillages ou conscience écologique... l'usage quotidien du vélo se répand à Paris, avec toutefois un frein majeur: le risque de vol ou de dégradation dès lors que l'on laisse son fidèle destrier sans surveillance à l'extérieur.

Une soixantaine de parkings sécurisés représentant 40.000 places sont disponibles à travers la ville, sur abonnement et pour un prix de 11 euros par mois en moyenne. Certains abonnements sont gratuits ou coûtent moins de cinq euros par mois. Mais la mairie elle-même juge cette offre insuffisante pour répondre aux besoins des Parisiens.

Elle a donc lancé un appel d'offres pour la création de nouvelles places sécurisées. L'objectif est d'une part de créer deux vastes stations à gare Montparnasse et Gare de Lyon. La première devra accueillir 600 places fin 2019, 1.000 d'ici 2021. La seconde devrait abriter 300 vélos dès la fin de l'année prochaine. Des parkings dont l'un des objectifs évidents est de favoriser la combinaison du ferroviaire et du cyclisme pour les trajets entre Paris et sa banlieue.

D'autre part, la Ville souhaite renforcer le nombre de petits boxes pouvant abriter environ une dizaine de bicyclettes chacun. "Dès l’été 2019, la municipalité compte mettre à disposition 500 places dans ces boxes sécurisés" moyennant des abonnements de 8 à 10 euros, a fait savoir au Parisien l'adjoint aux transports Christophe Najdovski. "Leurs sites seront décidés avec les mairies d’arrondissement. Cela peut être une place de stationnement auto ou tout autre site de la voie publique", précise-t-il.