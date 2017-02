Vigilance orange: Météo-France prévoit de la neige et des pluies verglaçantes dans 21 départements

Météo-France a placé samedi 11 en vigilance orange 21 départements allant des Deux-Sèvres à l'Aisne et comprenant toute l'Ile-de-France, en raison de chutes de neige attendues et de risques de verglas dans la nuit et jusqu'à dimanche 12 après-midi, a annoncé l’organisme dans un bulletin de prévisions.

La vigilance orange court de minuit dans la nuit de samedi à dimanche jusqu'à dimanche 15H00.

Un épisode de pluie verglaçante remontera dans la nuit de samedi à dimanche depuis le centre de la France vers le nord-ouest du pays et traversera l'Ile-de-France dimanche matin, a expliqué Météo-France. L'air froid résiste près du sol et les premières précipitations se produiront sous forme de pluies verglaçantes pendant quelques heures avant que le redoux se généralise dimanche.

Sont concernés les départements de l'Aisne, du Cher, de l'Eure-et-Loir, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Loiret, du Maine-et-Loire, de l'Oise, de la Sarthe, de Paris et sa petite couronne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de l'Yonne, de l'Essonne et du Val-d'Oise.

Les départements du Poitou et du Centre seront affectés en seconde partie de la nuit de samedi à dimanche. L'Ile-de-France et les Pays de la Loire seront touchés en fin de nuit et la Picardie en début de matinée dimanche.

En cours d'après-midi dimanche, le redoux se généralisera et le risque de pluies verglaçantes s'estompera.