Week-end du 9 au 11 août - Info trafic: un samedi noir dans le Sud-Est

Avis aux vacanciers: la circulation sera difficile sur les routes des vacances ce week-end surtout en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen, avec un samedi noir dans le sens des départs dans le sud-est et rouge dans le reste de l'Hexagone. La circulation sera plus fluide le dimanche mais restera quand même congestionné dans le sud-est.

Vendredi 9:

Il faudra s'attendre à des ralentissements vendredi vers 18h à la fermeture des bureaux, notamment pour sortir des grandes villes. La journée est classé orange dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire. Dans le sens des retours, on roulera plus facilement avec néanmoins des bouchons dans les régions du sud-est.

A éviter – Dans le sens des départs: quittez ou traversez l’Île-de-France, avant 10h ou après 20h; l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera très dense de 16h à 18h (attente supérieure à 1h) et dense de 18h à 19h (attente supérieure à 30 min) et l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 10h à 15h. Dans le sens des retours: évitez l’autoroute A10 aux abords de l’Île-de-France entre 14h et 18h et l’autoroute A9 entre Narbonne et Montpellier de 10h à 16h.

Samedi 10:

La journée est classée noire dans le sens des départs et rouge pour les retours en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen, dans les deux sens, en particulier sur les autoroutes A43, A7, A8 et A9. Dans le reste de la France, il faudra également s'armer de patience avec une journée classée rouge dans le sens des départs.

A éviter – Dans le sens des départs: quittez ou traversez l’Île-de-France après 14 h; l’autoroute A10 entre Poitiers et Bordeaux, de 9 h à 14 h; de quitter ou regagner l’agglomération Bordelaise, entre 10 h et 14 h; l’autoroute A7 entre Orange et Lançon-de-Provence, de 10 h à 15 h; l’autoroute A9 entre Orange et l’Espagne, de 8 h à 14h; l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 10 h à 15 h et l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10 h à 12 h (attente supérieure à 30 min).

Dans le sens des retours: regagnez l’Île-de-France par l’autoroute A10 avant 12 h ou après 21 h; évitez l’autoroute A10 entre Poitiers et Bordeaux de 10 h à 15 h,; l’autoroute A7 entre Orange et Lyon de 10 h à 15 h et le retour de l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10 h à 12 h (attente supérieure à 30 min).

Dimanche 11: La journée sera nettement plus calme sur les routes de France même si le Sud-Est restera confronté à des ralentissements.

A éviter – Dans le sens des départs: quittez ou traversez l’Île-de-France, avant 9 h ou après 13 h; évitez de quitter ou regagner l’agglomération Bordelaise, entre 11 h et 18 h; l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 10 h à 15 h et entre Orange et Lançon-de-Provence de 10 h à 17 h; l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne, de 10 h à 17 h et l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne, de 10 h à 16 h.

Dans le sens des retours: regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 12 h; évitez de quitter ou regagner l’agglomération Bordelaise entre 11 h et 16 h; l’autoroute A6 entre Lyon et Beaune de 10 h à 18 h; l’autoroute A7 entre Orange et Lyon de 10 h à 17 h; l’autoroute A9 entre Narbonne et Toulouse de 10 h à 17 h et le retour de l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera très dense de 17 h à 19 h (attente supérieure à 1 h).

Consultez ici les prévisions détaillées de Bison futé pour le trafic routier et autoroutier du week-end des 9, 10 et 10 août.