Lissitchansk, ou le sentiment pro-russe libéré

CHRONIQUE - Avec la conquête éclair de Lissitchansk par les troupes combinées de la Fédération de Russie et de la République populaire de Lugansk (RPL), officialisée le 2 juillet, une page de la guerre dans le Donbass s’achève. La première des deux républiques auto-proclamées du Donbass est à présent entièrement « libérée », pour reprendre le terme qu’emploient les pro-Russes. Le chef de la RPL, Leonid Pasechnik, a d’ailleurs fait une déclaration solennelle ce 3 juillet. Le dernier village de la région encore sous contrôle ukranien, Bilogorovka - célèbre pour la tentative de franchissement de l’armée russe qui s’est terminée en échec fracassant en mai dernier, avec la perte d’un bataillon entier – a été pris le 3 juillet.

L’armée ukrainienne a choisi de se regrouper un peu plus à l’ouest, autour de la ville de Siversk, pour former une nouvelle ligne de défense. Siversk, c’est la région de Donetsk, dont environ 40% est toujours contrôlé par l’armée ukrainienne.

La population qui est restée, en émoi

Des images de regroupements de population dans Lissitschansk circulent sur les comptes pro-Russes des réseaux sociaux. On y voit d’abord un petit groupe de combattants tchétchènes, ceux qu’on retrouve dans toutes les batailles urbaines, qui se filme devant ce qu’il reste de la mairie de la ville. D’après les commentaires, ce serait les Ukrainiens qui ont détruit l’immeuble avant de s’enfuir. Ailleurs dans la ville, on voit des individus isolés, ou des petits groupes d’une dizaine de personnes, sortir de leurs abris pour accueillir l’armée des « libérateurs ». Ces images résonnent avec des scènes similaires filmées plus tôt à Svitlodarsk, ou à Severodonetsk. On ne peut pas comprendre les enjeux du Donbass si on ignore ce genre de scène. Ces images rappellent aussi les récents reportages de France TV ou de SkyNews qui montraient déjà une population - celle qui n’a pas fui - qui blâmait les Ukrainiens pour la guerre et qui attendait les Russes. À l’approche des troupes de la coalition russe, les langues se déliaient.

🗣 "J’ai envie de crier, crier, crier de joie. Pour les autres, je ne peux pas dire, mais autour de moi, tout le monde est comme ça."



La ville de Lyssytchansk est tombée. Les habitants interrogés disent être contents de l’arrivée des Russes.



▶️ #JT20H @lacroixluc pic.twitter.com/Dq331OIECB — Info France 2 (@infofrance2) July 4, 2022

Une de ces récentes vidéos montre un petit groupe d’au moins trois soldats qui vient demander à un groupe de femmes de sortir de leur cave. Même le plus endurci des pro-Ukrainiens pourrait difficilement ne pas être ému par la scène. Après un premier enlacement par l’une de ces femmes, le soldat qui filme descend dans la cave, où une femme plus âgée (voir photo) reste prostrée, à genoux, comme remerciant Dieu, terrassée par l’émotion. Elle enlace aussitôt le soldat qui s’est approché d’elle. Le soldat ne peut plus cadrer, ayant pris la femme dans ses bras, mais sa caméra tourne toujours. On entend la femme s’épancher en sanglots, le remerciant sans cesse. On n’a pas besoin de parler russe pour comprendre ce qui se passe. L’émotion dit tout. Une autre vidéo permet d’identifier ces soldats comme étant ceux de la RPL.