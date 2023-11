EDITO - Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Larry Sanger. Et en quoi n'a-t-il plus confiance ?

En Wikipedia, le site aux “X” milliards de vues (mieux encore que Twitter..) qu'il a fondé en 2000 avec Jimmy Wales et dont il a été le directeur à ses débuts.

Wikipedia "je n'ai plus confiance" affirme Larry Sanger cofondateur du site aux milliards de vues.

Nous avons beaucoup parlé des informations partielles, partiales et incompletes sur Wikipedia, entraînant des biais importants de désinformation et par la même contribuant au… — Xavier Azalbert ◻ (@xazalbert) October 3, 2023

Et voici quelques explications qu'il a données à ce sujet (1) :

“Nous avons beaucoup parlé des informations partielles, partiales et incomplètes de Wikipedia, entraînant une désinformation, et par là même contribuant au blanchiment de fausses informations.”

Comment en est-il arrivé à ce triste constat ?

A ses débuts, les articles de Wikipedia étaient rédigés et surveillés, dans un esprit collaborati, .par une communauté de bénévoles Ceux-ci s’attachaient à l'authenticité des informations qui étaient publiées dans cette encyclopédie.

Selon Larry Sanger, au début de l'aventure Wikipedia, ces volontaires se battaient pour garantir l’authenticité des informations qui circulaient sur le site. Malheureusement, cette bataille, cruciale pour la neutralité de l'encyclopédie, “a été abandonnée”, nous dit-il, après 2009.

Je suis de son avis.

Dans les années qui ont suivi, la neutralité originelle de la plate-forme a progressivement laissé place, à une information partisane. Un parti pris en faveur de l’establishment (la vérité “officielle”) qui est allé crescendo, en ce qui concerne la politique américaine, et tout particulièrement pour tout ce qui a trait au Covid : origine du virus, traitements, vaccins, effets secondaires, etc. À tel point que Wikipedia est quasiment devenu aujourd’hui un relais de la propagande des autorités sur nombre de sujets dits “sensibles”.

C’est, en partie pour cette raison, explique Sanger, qu’il a quitté ses responsabilités au sein du site en 2007, le décrivant alors comme étant “irréparable”. Il s’appuie, pour étayer ses déclarations, sur quelques exemples précis pour expliquer le virage “à gauche” qu'a effectué Wikipedia :

« Vous ne pouvez pas du tout citer le Daily Mail. Vous ne pouvez pas non plus citer Fox News sur des questions socio-politiques. Interdit ! Qu'est-ce que cela signifie ? Que si une controverse n’apparaît pas dans les grands médias de centre-gauche, elle n’apparaîtra pas sur Wikipedia. »

Idem sur le Covid :

"Si vous regardez les articles de Wikipédia sur ce sujet, vous pouvez simplement qu’ils expriment le point de vue du Forum économique mondial, de l'Organisation mondiale de la Santé, du CDC et de divers autres porte-parole de l'establishment comme Anthony Fauci. Il y a une application globale d'un certain point de vue, ce qui est pour moi étonnant, étonnant aussi pour un libertaire ou un conservateur épris de liberté."

Quant à savoir comment les "entrées" (2) de Wikipedia sont déformées, voici sa réponse :

"Il existe des sociétés comme Wiki-PR, où des rédacteurs, et des éditeurs rémunérés interviennent et modifient les articles."

Pardi !

"Wikipédia est désormais connu de tous pour avoir une grande influence dans le monde. Il y a donc un jeu très important, méchant et complexe qui se joue en coulisses pour faire dire à l'article, ce que quelqu'un veut qu'il dise.”

Pour Idriss Aberkane, Wikipedia, avec l’assistance des médias mainstream, contribue au“blanchiment de fausses informations”. A ce sujet, il suffit de regarder les guerres d’édition qui ont eu lieu autour de France-Soir qui a vu sa page wikipedia scindée en deux sans qu'aucune rectification soit possible. Ce qui contribue à une vision unilatérale et parcellaire de l’information, sans aucun moyen de contrôle.

Ah, il est certain qu’avec ce genre de pratiques, Wikipedia est désormais loin, très loin, de respecter la Charte de Munich : l'obligation de donner au lecteur une information qui colle à la vérité autant que possible et une indication de la source quand l'exactitude de l'information que l’on donne n'a pu être pleinement effectuée.

Comme un poison se répandant insidieusement, comme un pesticide mille fois plus nocif pour le consommateur, que la mauvaise herbe qu'il est censé combattre, des dogmes se substituent à l'information authentique, se transformant en vérités incontestables. Lentement mais sûrement...

(1) Propos extraits de l'entretien accordé à Freddie Sayers de LockdownTV,

(2) Eléments d’information qui sont publiés sur Wikipédia