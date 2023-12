La Santé  : ministère à siège hautement éjectable

EDITO - La paye de ministre a beau être très bonne, et sans doute plus chouettes encore les avantages en nature qui vont avec. Mais le paradoxe du maroquin de la Santé, c’est que depuis le Covid, il a tendance à rendre son titulaire malade : place “bas de laine" devenue "bat de l'aile” ! L'air est malsain pour le ministre en poste au 14, avenue Duquesne à Paris (VIIe arrondissement), adresse du ministère de la Santé. Le Covid a lancé l'ère d'un ministère amer, un lieu où en plus résonne l'air d'un ex-du Ministère A.M.E.R. : “Mon Papa à moi est un gangster” (1).

Viol, harcèlement sexuel et moral, agression, favoritisme, fausse déclaration, détournement de fonds publics, abus de confiance, recel : niveau infractions pénales en et atteintes à l'éthique, le bulletin météo et santé n'est pas bon. Les affaires s'accumulent comme les cumulonimbus avant l’orage, et cette fois, c'est au tour de la toute nouvelle ministre de la Santé de défrayer la chronique.

L'espérance de vie des ministres de la santé diminue à vue d'oeil. Elle est en baisse aussi rapide que le cours de l'action pfizer. Cela devient la patate chaude après

À peine nommée, Agnès Firmin-Le Bodo a été rattrapée par la patrouille. La pauvre a omis de faire mention, dans sa déclaration de patrimoine, de divers petits cadeaux d'un montant total de 20 000 euros, des cadeaux qui lui ont été faits et devinez donc par quelle entreprise ?

Non pour une fois ce ne sont pas les laboratoires pharmaceutiques Pfizer (comme pour Jérôme Cahuzac). Ce coup-ci, c’est Urgo et des pratiques commerciales de marges arrière mises en question par un juge d’instruction.

Du coup, très nombreux sont ceux qui exigent sa démission, et notamment ceux qui veulent sa place : ils sont légion. Comme quoi, Emmanuel Macron et Élisabeth Borne ont bien fait de préciser "par intérim” dans le décret de nomination de Madame Firmin-Le Bodo.

Depuis la loi du 30 avril 2020, date officielle du début de “la dictature Covid”, l'espérance de vie des ministres de la Santé diminue à vue d’œil. Elle est en baisse aussi rapide dorénavant que le cours de l'action Pfizer. Cela devient la patate chaude. Voyons tout ça par ordre décroissant de longévité.

Agnès Buzyn : 34 mois en poste. C’est elle qui a fait mettre l'hydroxychloroquine sur la liste des produits nécessitant une prescription alors que durant 34 ans , cela n’avait pas été nécessaire. Aucune publication scientifique n’est venue dicter une telle décision. S ’agissant du Covid, Agnès Buzyn règle ses comptes dans un livre en rappelant avoir prévenu le premier ministre Edouard Philippe et le P résident des risques tout en déclarant que sa mère a été soignée à l’hydroxychloroquine. .. Pour le coup, e lle se garde bien d’y trouver une quelconque toxicité ou de rappeler que son mari Yves Levy , un proche de Yazdan Yardanpanah , fut un fervent opposant au professeur Raoult lors de l’attribution des IHU en 2008 . Et qu’il a joué un rôle important dans le laboratoire P4 de Wuhan. ..

Olivier Véran : 25 mois en poste. Sa propension illimitée à mentir lui a valu d'être nommé en toute logique porte-parole du g ouvernement, poste auquel il sévit depuis son départ de la Santé. En plus d'être pris au piège du “ Lancetgate ” , c'est lui qui a lancé le slogan “ Tous vaccinés , tous protégés ” alors qu'il savait que le vaccin ne protégeait pas de la transmission , dixit l ’ancien président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy .

Francis Braun : 12 mois en poste. Il a fait sa thèse sur l'hydroxychloroquine sans trouver de to xicité aux doses préconisées par le professeur Raoult. Qu'importe. Il a trouvé mille et une raisons toutes fallacieuses pour ne pas réintégrer les soignants.

Brigitte Bourguignon : 6 semaines en poste. “ L'accessit par ascenseur social ” s'est heurté e à la réalité électorale : battue aux législatives, elle a dû démissionner.

Aurélien Rousseau : 5 mois en poste. Il a réussi l'exploit de rendre virtuelle la réalité des effets secondaires de la vaccination et de percevoir quelques doses de plaintes pour vice du consentement. Il aurait démissionné sur fond de désaccord sur le projet de loi immigration alors que des observateurs ne rappellent que sa position sur les effets secondaires rendait son maintien à ce poste intenable. Le mensonge était trop gros, même si une des plaintes a été classée sans suite.

E nfin, pour clore la série en cours, Agnès Firmin-Le Bodo : quelques jours en poste , et déjà , ça sent la fin.

Outre ses cachotteries répréhensibles évoquées plus haut, la dame a sans cesse réitéré ses soutiens aveugles à la vaccination, ceci alors qu'étant pharmacienne, elle avait le devoir professionnel d'actualiser ses connaissances. Plus drôle, un de ses proches a déclaré "qu'elle se voyait ministre de la Santé depuis longtemps", et qu'elle avait été enchantée du départ de Brigitte Bourguignon.

(1) Le Ministère A.M.E.R. (Action Musique et Rap) est un groupe de hip-hop français originaire de Garges-Sarcelles dans le Val-d'Oise, dont les membres fondateurs sont Stomy Bugsy, Passi, Hamed Daye, Kenzy, et DJ Desh. Le groupe est notamment connu pour ses paroles radicales telles que Brigitte femme de flic, Sacrifice de poulets ou Traîtres.