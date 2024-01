Pétrole  ! Pétrole  ! (1)

EDITO - Le 9 janvier, Tucker Carlson a publié un tweet sur les énergies fossiles, remettant en cause les fausses vérités au sujet de l’énergie, qui a été consulté par 5,5 millions de personnes.

Tucker Carlson est ce journaliste américain qui s’est fait connaître outre-Atlantique en animant, de 2016 à 2023, le talk-show politique “Tucker Carlson Tonight”, sur Fox News et qui, depuis la résiliation de son contrat avec cette chaîne, présente un programme assez similaire sur l’ex-Twitter :“Tucker sur X”.

On lit ceci dans le poste de Carlson du 9 janvier : “Si les combustibles fossiles proviennent de fossiles, pourquoi les scientifiques ont-ils trouvé ceux-ci sur l’une des lunes de Saturne ? Une grande partie de ce que vous avez entendu au sujet de l’énergie est faux. Le Dr Willie Soon l’explique.”

Ep. 62 If fossil fuels come from fossils, why have scientists found them on one of Saturn’s moons? A lot of what you’ve heard about energy is false. Dr. Willie Soon explains.



(25:31) Outside… pic.twitter.com/GMaDkDl8z9 — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 9, 2024

La vidéo de l'interview de Willie Soon est jointe, dans laquelle la théorie du pétrole “fossile”, est démolie.

La présence de méthane sur Titan, l’une des lunes de Saturne, étant la "preuve" avancée par ceux qui affirment que pétrole est une énergie fossile (provenant de dinosaures en décomposition), je comprends qu'on se pose des questions : qui peut savoir si, oui ou non il y a du méthane sur une des lunes de Saturne, une entité située à des milliards de kilomètres de la Terre, et sur laquelle personne n'est jamais allé, et depuis laquelle nul échantillon n'a jamais été ramené dans une fiole riquiqui, du genre de celle que feu Colin Powell exhiba à l'ONU comme “preuve” absolue que l'Irak possédait des armes de destruction massive (si vous voyez ce que je veux dire).

Pour revenir à ce qu’ont dit Tucker Carlson et Willie Soon, ce n'est pas Youssef Mérabet qui va leur jeter la pierre.

En effet, cet expert en énergie avait publié en 2013 dans le Matin d’Algérie un article titré ”Si demain le pétrole abiotique devenait abondant...” duquel j'ai extrait les deux passages qui me paraissent les plus intéressants. Les voici :

“Il est évident que les compagnies pétrolières savent parfaitement que la théorie du pétrole abiotique est vraie, qu’il y a des quantités fantastiques de pétrole sous nos pieds, et qu’il n’y aura pas de crise d’approvisionnement avant des milliers d’années ou plus. Un certain nombre de responsables politiques des pays riches le savent aussi. Ils mentent donc sciemment depuis plus de 100 ans quand ils disent que le pétrole vient de la décomposition des plantes et dinosaures, qu’il n’y en a qu’une quantité très limitée pour l’humanité. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le pétrole permet d’avoir l’argent et le pouvoir. La richesse des compagnies pétrolières est basée sur une relative rareté du produit et une très grosse partie de leur profit et basée sur le commerce international de celui-ci."

(...)

"Oui, si demain, les gens venaient à apprendre que le pétrole se trouve en quantités gigantesques un peu partout sur Terre, et que les conséquences économiques en étaient tirées, ce serait la mort du commerce, du pouvoir des compagnies pétrolière et des États de la providence.”

Et donc, la fin d’un discours anxiogène, culpabilisant sur la répartition et le contrôle des richesses énergétiques. Ces fausses vérités et vrais mensonges seraient donc rangés aux oubliettes, ce qui mettrait fin aux armes de désinformation massive imposées par l'oligarchie depuis des décennies...

(1) Pétrole ! Pétrole ! est un film français réalisé par Christian Gion en 1981 : un puissant exportateur de pétrole arabe, l'émir Abdullah (Bernard Blier), débarque en France pour rencontrer son plus gros client, Jean-Marie Tardel (Jean-Pierre Marielle),très peu scrupuleux PDG d'une compagnie pétrolière importatrice, la GAP.