EDITO - Tout bon joueur de poker menteur sait qu'il convient de dire par intermittence une partie de la vérité. Mais lorsqu'il s'agit de la vie des citoyens, et puisqu’il est en charge de la protection de celle-ci, le ministre de l'Intérieur nous doit à tous la totalité de la vérité.

Gérard Darmanin respecte-t-il cette obligation ? La réponse à cette question en amène une autre : "Dard malin" ou "D'arme à nain" ?

Supposée épée de l'autorité publique prônée par Emmanuel Macron, mais ridiculement trop petit pour le costume de ministre de l'Intérieur : d’ailleurs, dès sa nomination, ses détracteurs ont affirmé qu'il n'avait pas les épaules suffisamment larges pour le porter.

En effet, le moins que l'on puisse dire est que le bilan de Gérald Darmanin ne plaide pas en faveur du fait qu'il continue pourtant de soutenir : non seulement il aurait selon lui la stature d'un ministre de l'Intérieur (poste qu’il a obtenu après avoir fait des pieds et des mains auprès du “patron", mais aussi de ses proches, inquiet qu’il était en juin 2020 de se faire débarquer), mais de plus, il fait officiellement part de sa volonté de se présenter à l'élection de 2027, car il aurait, selon lui, absolument tout pour faire un excellent président de la République...

La liste est longue de ses bévues dans tous les domaines : du sport, avec le fiasco du stade de France lors de la finale de la Ligue des champions 2022, que les Anglais n’ont pas manqué de nous reprocher, à l’éducation, avec à la décapitation de Samuel Paty et l’égorgement de Dominique Bernard, en passant par la sécurité intérieure avec l’explosion de l’insécurité et seulement 7% d’exécution des OQTF. Mais on pourrait parler aussi de l’attentat de la basilique Notre-Dame de Nice, de celui d’Annecy, de la situation de Mayotte, de l’Ocean Viking, du viol et de l’assassinat de Lola, ou de la répression importante des émeutes du début de l’été 2023 ou de manifestations diverses.

LE VRAI LE VRAI BILAN DE DARMANINBILAN DE DARMANIN !!#Gouvernementdetromperie pic.twitter.com/hIpvDyBw4M — Iva Masson (@IvaMasson) October 21, 2023

Merci M. Darmanin de donner ainsi raison à Coluche, de lui rendre hommage pour son anniversaire (1), lui qui a dit ceci à propos des gens en général et des hommes politiques en particulier :

“L'intelligence est la chose la mieux répartie dans le monde. Car, quoiqu'on en soit pourvu, c'est avec ça qu'on juge.”

Gérald Darmanin a tenté (en vain) pléthore de putschs pour être nommé Premier ministre et, crime de lèse-majesté, il a osé se présenter comme une alternative à Emmanuel Macron pour la droite. Il était dès lors normal que la gauche d'Emmanuel Macron le descende.

Cependant, ne s’est-il pas pendu lui-même, sans que cette “gauche caviar” n’ait à le faire, en accusant Karim Benzema (chouchou footeux du Président) d'être “notoirement” en lien avec les Frères musulmans ? Gérald Darmanin s'est auto-détruit.

Du coup, une autre question se pose : que va-t-il faire pour tenter de sauver sa peau ou ce qu’il en reste ?

Donc, ne sachant pas si, oui ou non, Gérald Darmanin joue à l'idiot (s'est-il, par sa sortie médiatique, délibérément jeté en pâture aux journalistes pour détourner l'attention ?), je préfère rester prudent : j'attends la suite des événements avec méfiance. Et vous ?

(1) Michel Colucci, alias Coluche, est né le 28 octobre 1944 à Paris 14 et mort le 19 juin 1986 à Opio (Alpes-Maritimes).