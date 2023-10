Quoi ma dette  ? Qu'est-ce qu'elle a ma dette  ?

EDITO - Quelque chose qui ne va pas, ça c'est sûr. Et plus encore qu'un Jean-Philippe Smet qui ne peut plus me le chanter qu'à titre posthume, ce ne sont pas les 73% de Français insatisfaits par Emmanuel Macron qui me contrediront (1).

En effet, le "quoi qu'il en coûte" si cher au cœur de notre généreux président de la République, nous coûte à nous, contribuables français (que nous ayons ou non voté pour lui), la coquette somme de près de mille milliards au total. En cause, principalement : d'une part les décisions très discutables qu'il a prises durant la crise Covid et le soutien indéfectible qu'il nous impose d'apporter à l'Ukraine, et d'autre part les 403 milliards pour le budget de l'armée qui viennent d'être votés par le parlement à son initiative. Notons que la crise Covid perdure. Idem pour la guerre en Ukraine subitement invisibilisée par le conflit du Proche-Orient. L'effet papillon sans doute ?

Malheureusement, la dette, nous devrons tous la rembourser.

Or, rien que les intérêts de cette dette nous coûtent déjà 61 milliards par an. Et ça, c'était avant les mille milliards que le Chef de l'État a ajoutés, au montant de 2500 milliards qui était celui qu'elle avait atteint au terme de son premier mandat.

Diable ! D'où sort tout cet argent ?

La possibilité d'emprunter à nos frais qu'ont nos dirigeants semblant infinie, s'ils le permettent, j'aurais cette question : sommes-nous les victimes un rien forcées d'un Monopoly géant dans lequel, comme dans ce jeu de société lui-même, c'est toujours la banque qui gagne ?

Cet emprunt à nos grands frais étant le jeu auquel nos dirigeants se livrent, sans jamais qu'on puisse y mettre le holà, cette question ne manque, à mon sens, pas d'intérêt(2).

Economiste, statisticien et ancien de McKinsey que je suis, je crains fort qu’un “oui” franc et massif ne soit la réponse qu'il convient hélas d'apporter à cette question.

Plus on emprunte, plus les intérêts déjà colossaux de la dette augmentent, et désormais de manière tellement exponentielle que très bientôt, il va nous falloir emprunter pour pouvoir payer les intérêts de la dette...

Et pas besoin d'être un spécialiste de la haute finance, pour comprendre que cette fuite en avant nous mène droit dans le mur. Au krach boursier qui va justifier qu'on passe à l'économie de guerre liée à l'importation, en France, de celle qui a lieu au Moyen-Orient.

Mais rassurez-vous, Emmanuel Macron a tout prévu. En application de la loi de programmation militaire qui a été adoptée en catimini, et à l'unanimité ou presque, pendant les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Nahel, le gouvernement va pouvoir réquisitionner tous les biens détenus en France par toute personne physique ou morale, française ou étrangère, et tous les biens détenus à l'étranger par les citoyens français. Concernant ces derniers, j'ignore comment madame Borne va pouvoir faire cela techniquement. Cependant, c'est cool : les biens détenus en France par les personnes physiques et morales étant d'un montant total de plusieurs millions de milliards, grâce à ce vide-grenier géant, on devrait pouvoir rembourser, d'un coup, à la fois la dette et ses intérêts, et offrir à nos dirigeants un joli petit pactole. Assez pour ne plus devoir emprunter à nouveau pendant au moins mille ans.

En théorie toutefois.

Car attention ! À l'instar des technocrates que, taquin, Coluche s'amusait à railler, nos dirigeants ont beau être incapables de régler nos problèmes (des problèmes qui pour la plupart ont été créés par eux), pour ce qui est de dilapider notre argent, ils sont capables de tout :

"Les technocrates, si on leur confiait le Sahara, trois semaines plus tard, il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs. "

(1) Les derniers sondages donnent à Emmanuel Macron une cote de popularité à 26-28 %...

(2) Oui, c'est autant “singulier” (symptomatique du mal qui ronge notre société), qu'exigé par l'orthographe ; à savoir qu'à l'inverse des intérêts de la dette, j'ai dû écrire“intérêt” au singulier s'agissant de la question que je pose à nos dirigeants dans cet édito :« Sommes-nous les victimes un rien forcées d'un Monopoly géant dans lequel, comme dans ce jeu de société lui-même, c'est toujours la banque qui gagne ? »