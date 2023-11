Un Docteur Jekyll et Mister Hyde à la française  : Jérôme Marty aurait-il du vague à l'AME (1) ?

EDITO - Jérôme Marty est un médecin généraliste hyper médiatique. À tel point qu'on se demande à quels moments il officie dans son cabinet, dans la mesure où il est en direct et en continu ou presque, sur les plateaux des chaînes d'info continue ou dans les studios des radios mainstream.

Depuis le début de la crise Covid, Marty s'est fait le porte-voix, très virulent (en bonne grande gueule...) des relais médicaux de la propagande d'État, dans un premier temps s’agissant des confinements, les couvre-feux, le port du masque et le dénigrement rageur des traitements alternatifs (hydroxychloroquine en tête), et ensuite – et surtout ! - concernant l'obligation vaccinale.

En effet, l'essentiel de la notoriété du Dr. Marty s'est construite sur ses positions radicales à l'encontre des voix médicales qui se sont opposées à la vaccination anti-Covid, principalement en raison de ses effets secondaires ("Les désinformateurs, il faut les foutre en taule !") et, pire encore, à l'endroit des personnes non-vaccinées, des citoyens que, dans leur totalité ou presque,il ne connaît absolument pas. Mais qu'il s'est pourtant permis de qualifier comme des criminels, des assassins, et de désigner comme les responsables de tous les maux dont souffre la société française...

Il a même osé déclarer le 18 juin 2021 : "On a plus d'un milliard de gens qui ont été vaccinés (…). On a des milliers d’années de recul sur ce vaccin." Cette énormité dépasse de loin la communication de la DRESS (Direction de la recherche, des études, des évaluations et des statistiques) ou du ministère de la Santé, pourtant pas à un mensonge près, en témoigne leur slogan “Tous vaccinés, tous protégés”. Ou la récente sortie de l’actuel ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, pour qui les effets secondaires sont tout simplement inexistants. Oui, disparus, telle la colombe de Gérard Majax, alors que Cédric Villani, mathématicien et médaille Fields, ancien président de l’OPECST (Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques), un temps rallié au macronisme, les a mis en évidence dans son rapport du 9 juin 2022.

Ses positions ultra-radicales, Jérôme Marty les maintient aujourd'hui malgré les révélations du professeur Delfraissy, ex-président du Conseil scientifique dont il s'est fait, au mot près, le relais durant la crise Covid, et qui depuis trois semaines fait état dans tous les médias de la fausseté délibérée des affirmations en faveur de la vaccination qui ont été proférées tant par lui-même que par l’appareil de propagande d'État ou les “experts” de plateaux.

Jérôme Marty n'est pas à un paradoxe près, loin s'en faut.

Il est la voix médicale qui s'est montrée la plus éminemment belliqueuse contre les non-vaccinées. Marty, président du SUFML (Syndicat union française pour une médecine libre !), s'est tenue à cette position au prétexte qu'il aurait reçu des menaces de mort suite à ses propos à l'encontre des personnes non-vaccinées.

Oui ! Celui-là même qui, sur tous les plateaux, a exigé en hurlant la radiation des médecins "anti-vax", ou celle des médecins qui soignaient des personnes non-vaccinées, et pour ces dernières l'interdiction d'accès aux hôpitaux.

Pourtant, tous les médecins dont il a demandé la radiation figurent parmi les 3000 soignants ayant fait publier le jeudi 2 novembre 2023, dans le journal Le Monde, une tribune dans laquelle ils appellent les élus “à renoncer à tout projet portant atteinte à l’AME ou venant restreindre son périmètre “. Et le Docteur Marty, qui s'est fait une application “en suppositoire” du serment d'Hippocrate en refusant de soigner les personnes non-vaccinées, a posté samedi 11 novembre 2023, ces quelques lignes sur X :

Apres la tribune de 3000 signataires parue dans @lemondefr , nous signons à 3500 un engagement à désobéir si l’#AME était supprimée.

Parce que nous sommes médecins.

La liste complète des signataires ici : https://t.co/nvzeLiPB0h pic.twitter.com/u9bp3M6XJo — DrMartyUFML-S (@Drmartyufml) November 11, 2023

Et voici l'engagement en question :

"Moi, médecin, déclare que je continuerai à soigner gratuitement les patients sans papiers selon leurs besoins, conformément au serment d'Hippocrate que j'ai prononcé. Je resterai indifférent à leurs conditions sociales ou financières, ainsi qu'à leur langue et leur nationalité. La déontologie prescrit le juste soin pour chaque personne qui me consulte. La sagesse dénonce la faute éthique et en passant l'erreur épidémiologique.

Patients d'ici et d'ailleurs, ma porte vous est ouverte. Et le restera.”

Décidément, Jérôme Marty n'a honte de rien. Tout comme les médecins signataires de cet engagement qui ont refusé de soigner les personnes non-vaccinées (et qui pour certains continuent de le faire). Sans doute, ces gens misent-ils sur le fait que les Français, dans leur immense majorité, et c’est malheureusement une réalité, ont la mémoire courte. Très courte. Trop courte.

Commentant la sortie de Jérôme Marty, Arthur Leroux a publié un tweet qui en dit long sur l'un des signataires :

Cependant, le commentaire qui a le plus retenu mon attention est celui que l'association Verity France (2) a publié hier dans un tweet, et que je me permets de reprendre en guise de conclusion parce qu’il n’y a pas grand-chose à y ajouter :

Voyons si ils vont être suspendus pour non respect de la loi. pic.twitter.com/mnBNsYSOBx — VERITY France (@verity_france) November 11, 2023

(1) Aide médicale d'État.

(2) Association de victimes d'effets secondaires des vaccinations contre le Covid.