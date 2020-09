Chronique Covid N°28 – « Les député(e)s médecins, pharmacien, infirmiers, qui appellent à la vaccination générale contre la grippe cet hiver, n’ont pas déclaré leurs liens d’intérêts avec les firmes qui fabriquent des vaccins »

Tribune : Le Journal du Dimanche, JDD, publiait le 19/09/2020 une tribune « Pour une vaccination massive et solidaire contre la grippe », signée par 75 député(e)s, emmenés par le Député Julien Borowczyc, médecin, membre de la commission d’enquête de l’assemblée nationale sur la gestion de la crise du nouveau coronavirus (ici).

Au-delà de coloration fortement politique de cet appel (les députés signataires sont encartés LREM ou appartiennent à la majorité présidentielle), je m’interroge alors de savoir si cette prise de position est totalement désintéressée ?

Attendu que seuls les professionnels de santé figurent dans la base de données « transparence santé », j’entreprends de procéder à l’identification fastidieuse, un à un, des 75 profils professionnels des députés répertoriés dans la liste fournie par le JDD.

Les 12 députés « professionnels de santé » identifiés apparaissent en caractères gras ci-dessous. Les plus nombreux sont médecins (une profession comme chacun sait, sur-représentée dans les hémicycles…), mais peuvent-être aussi infirmiers, pharmaciens, biologistes, kinésithérapeutes, audio-prothésistes…

Julien BOROWCZYK, Sereine MAUBORGNE, Annie VIDAL, Bruno BONNELL, Jean- Charles COLAS-ROY, Saïd AHAMADA, Véronique RIOTTON, Thierry MICHELS, Pierre VENTEAU, Ludovic MENDES, Damien ADAM, Laurence GAYTE, Monique LIMON, Hervé PELLOIS, Fabien GOUTTEFARDE, Aurore BERGÉ, Benjamin GRIVEAUX, Graziella MELCHIOR, Marion LENNE, Didier BAICHÈRE, Marie TAMARELLE-VERHAEGHE, Laëtitia ROMEIRO DIAS, Mireille ROBERT, Jean-Louis TOURAINE, Cédric ROUSSEL, Jean-René CAZENEUVE, Nicole DUBRÉ-CHIRAT, Laurence VAUCEUNEBROCK- MIALON, Anne BRUGNERA, Jean-Luc FUGIT, Carole BUREAU-BONNARD, Séverine GIPSON, Yannick HAURY, Monique IBORRA, Émilie GUÉREL, Jean-Marc ZULESI, Charlotte LECOQ, Fannette CHARVIER, Jean-Marie FIÉVET, Nathalie SARLES, Jean- Michel MIS, Marc DELATTE, Yannick KERLOGOT, Philippe CHALUMEAU, Thomas RUDIGOZ, Éric ALAUZET, Benoît POTTERIE, Véronique HAMMERER, Stéphanie RIST, Frédéric DESCROZAILLE, Anne GENETET, Dominique DA SILVA, Monica MICHEL, Bertrand SORRE, Daniel LABARONNE, Stéphane TESTÉ, Françoise DUMAS, Huguette TIEGNA, Brigitte LISO, Anne-Laure CATTELOT, Pascale FONTENEL-PERSONNE, Nicole TRISSE, Béatrice PIRON, Stéphane BUCHOU, Martine LEGUILLE-BALLOY, Jacques KRABAL, Rémy REBEYROTTE, Danielle BRULEBOIS, Marie-Christine VERDIER- JOUCLAS, François DE RUGY, Fadila KHATTABI, Liliane TANGUY, Christine HENNION, Sylvie CHARRIÈRE.

Aucun lien d’intérêt n’a été retrouvé dans la base transparence santé pour Anne GENETET, médecin, qui représente les « français établis hors de France », également membre de la commission des affaires étrangères (ici), ainsi que pour Marie TAMARELLE-VERHAEGHE, également médecin et membre de la commission des affaires sociales. Comme quoi, il est tout à fait possible lorsque l’on est à la fois médecin et député(e) de n’avoir aucun lien avec l’industrie…

Une députée, Nicole TRISSE, était visiteuse médicale chez Pierre Fabre Médicaments (Source : déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ici). Même si elle n’est pas elle-même professionnelle de santé, on peut imaginer qu’elle soit favorable aux industriels de la pharmacie…

La tribune du JDD a été reprise par de nombreux autres médias, dont :

- Le Point 20/09/2020 « Grippe : 75 députés de la majorité exhortent la population à se faire vacciner » : (ici)

- Le Parisien 20/09/2020 « Covid-19 : des députés appellent les Français à se faire vacciner contre la grippe, un «acte citoyen» » (ici)

Les journaux télévisés aussi s’en sont fait l’écho, comme par exemple le JT du 20 septembre à 20h sur France 2

Dans l’argumentation des supporters de la vaccination massive contre la grippe cet hiver, la crainte d’une co-infection sars-cov-2 avec un virus grippal. Celle-ci semble très rare, voire exceptionnelle. Une recherche rapide fait remonter un cas rapporté en Allemagne chez un nourrisson de 4 mois (ici)

En revanche, une étude réalisée dans la grande mégapole de New York entre le 16 mars et le 20 avril 2020 (ici) chez 1.204 personnes parmi 8.990 testées positives au Sars-cov-2 chez qui d’autres virus avaient été recherchés, seulement 36, soit moins de 3%, étaient co-infectées avec un autre virus respiratoire. Le virus de la grippe A n’a été retrouvé que chez un seul patient (0,08%). Aucun virus de la grippe B n’a été retrouvé chez ces 1204 patients. Le virus co-infectants les plus fréquents étaient des coronavirus banaux (responsables des rhumes), 17 fois (1,54%) ou des Rhinovirus/entérovirus 8 fois (0,73%) ou encore du Métapneumovirus humain, 4 fois (0,36%).

Je me garderai ici de lancer le débat non tranché à mon avis, de l’efficacité du vaccin contre la grippe.

On entend parfois dire qu’elle serait de « 50% les meilleures années ».

Mais, qu’est-ce que cela veut dire ?

S’agit-il d’un résultat obtenu in vitro ?

Posons la question différemment

Combien de personnes à risque (Ex : âge supérieur ou égal à 85 ans +++) faut-il vacciner pour :

- Eviter une infection ?

- Eviter une hospitalisation pour pneumonie (la mort est rarement causée par le virus grippal mais plus souvent par une complication respiratoire de type pneumonie, et donc souvent par un pneumocoque, streptococcus pneumoniae, qui est une bactérie et non pas un virus…)

- Eviter un décès ?

- Eviter une perte importante d’autonomie

L’assurance maladie, qui sait parfaitement qui a été vacciné, n’a jamais sorti la moindre étude rétrospective de cohorte observationnelle « vaccinés versus non vaccinés » avec le décès comme « output ». Pourquoi ?

De toute façon, on teste très peu pour la grippe dans notre pays comme ailleurs…

Dans le tableau ci-dessous, sont présentés les résultats de mes recherches dans la base transparence santé pour 9 des 12 députés professionnels de santé :

Je tiens à souligner un point important, celui de la sous-déclaration massive par les industriels des montants de conventions dans la base transparence santé, que j’avais déjà pointée du doigt dans une précédente chronique (ici). Rappelons ici que ces conventions sont des contrats passés avec les firmes et qu’elles ont toujours une contrepartie…

Si l’on extrapole le montant attendu pour 71 conventions signées, à partir des seules 7 conventions ayant déclaré au total 2.234 €, on aboutit à près de 23.000 €, ce qui montre à quel point nous pourrions avoir sous-estimé l’importance de ces conflits « financiers »

Pour Julien Borowczyk, dont les propos sur les conflits d’intérêts lors d’une réunion de la commission d’enquête, avaient heurté les députés Eric Ciotti et David Habib (Voir ma chronique N°25), Seule 1 conventions sur les 5 qu’il a signées, comporte un montant. Pour Sereine Mauborgne et le Pr Jean-Louis Touraine, leurs 5 et 10 respectives conventions signées, ne déclarent aucun montant. Pour Marc Delatte, qui a 22 conventions, seules 2 comportent un montant et pour Stéphanie Rist Bouillon, sur 27 conventions, seules 3 sont chiffrées en euros sonnants et trébuchants…

Sur les 25 conventions signées entre l’un ou l’autre des 9 député(e)s professionnels de santé avec les 5 firmes qui fabriquent et commercialisent des vaccins, 4, à savoir Pfizer, MSD, Sanofi, et GSK, n’ont déclaré aucun montant de convention. La 5ème firme, Astrazeneca, n’en n’a déclaré que 50%...

Le tableau ci-dessous présente les montants totaux (avantages perçus + conventions + rémunérations) en faisant la distinction entre les firmes qui fabriquent et commercialisent des vaccins et les autres, ainsi que la proportion de conventions sans montant :

Les montants les plus massifs, en particulier ceux accordés par les laboratoires Roche et UCB Pharma, ont concerné la Rhumatologue Stéphanie RIST, Chef de service au CHR Orléans avant de rejoindre LREM à l’assemblée nationale. La Rhumatologie est en effet une spécialité médicale, particulièrement farcie de liens d’intérêts (ici)

Les députés et plus généralement, les parlementaires, ne devraient-ils pas être irréprochables sur le sujet des conflits d’intérêts avec les industriels de la santé ?

En annexes ci-dessous, et à titre indicatif, une liste non exhaustive de vaccins commercialisés, triés par laboratoire exploitant, recherchés par mes soins dans la base de données THERIAQUE®

ASTRAZENECA

- FLUENZ TETRA SUSPENSION POUR PULVERISATION NASALE. VACCIN GRIPPAL (VIVANT ATTENUE, NASAL)

MYLAN MEDICAL SAS

- INFLUVAC TETRA, SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN GRIPPAL INACTIVE A ANTIGENES DE SURFACE

SANOFI PASTEUR

- VAXIGRIP HEMISPHERE SUD, SUSPENSION INJECTABLE. VACCIN GRIPPAL (INACTIVE, A VIRION FRAGMENTE)

- VAXIGRIPTETRA HEMISPHERE SUD, SUSPENSION INJECTABLE. VACCIN GRIPPAL (INACTIVE, A VIRION FRAGMENTE)

- VAXIGRIPTETRA, SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN GRIPPAL QUADRIVALENT (INACTIVE, A VIRION FRAGMENTE)

- ACT-HIB 10 MICROGRAMMES/0,5 ML, POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN CONJUGUE DE L'HAEMOPHILUS TYPE B

- TYPHIM Vi, SOLUTION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN TYPHOIDIQUE POLYOSIDIQUE

- AVAXIM 160 U, SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN DE L'HEPATITE A (INACTIVE, ADSORBE

- IMOVAX POLIO, SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN POLIOMYELITIQUE (INACTIVE)

- STAMARIL, POUDRE ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN DE LA FIEVRE JAUNE (VIVANT).

- VACCIN RABIQUE PASTEUR, POUDRE ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN RABIQUE, INACTIVE

- HEXYON, SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE

- PENTAVAC, POUDRE ET SUSPENSION POUR SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN DIPHTERIQUE, TETANIQUE, COQUELUCHEUX (ACELLULAIRE, MULTICOMPOSE), POLIOMYELITIQUE (INACTIVE) ET CONJUGUE DE L'HAEMOPHILUS TYPE B, ADSORBE

- REPEVAX, SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN DIPHTERIQUE, TETANIQUE, COQUELUCHEUX (ACELLULAIRE, MULTICOMPOSE) ET POLIOMYELITIQUE (INACTIVE), (ADSORBE, A TENEUR REDUITE EN ANTIGENE (S))

- REVAXIS, SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN DIPHTERIQUE, TETANIQUE ET POLIOMYELITIQUE (INACTIVE), ADSORBE, A TENEUR REDUITE EN ANTIGENES

- TETRAVAC-ACELLULAIRE, SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN DIPHTERIQUE, TETANIQUE, COQUELUCHEUX ACELLULAIRE ET POLIOMYELITIQUE (INACTIVE), ADSORBE

- TYAVAX, SUSPENSION ET SOLUTION POUR SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN DE L'HEPATITE A (INACTIVE, ADSORBE) ET TYPHOIDIQUE POLYOSIDIQUE

LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE

- CERVARIX SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN PAPILLOMAVIRUS HUMAIN [TYPES 16, 18] (RECOMBINANT, AVEC ADJUVANT, ADSORBE)

- BEXSERO, SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN MENINGOCOCCIQUE GROUPE B (ADNr, COMPOSANT, ADSORBE)

- MENJUGATE 10 MICROGRAMMES, SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN CONJUGUE MENINGOCOCCIQUE GROUPE C

- ENCEPUR 1,5 MICROGRAMMES/0,5 ML, SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN DE L'ENCEPHALITE A TIQUES (INACTIVE, ADSORBE)

- ENGERIX B 10 MICROGRAMMES/0,5 ML, SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN DE L'HEPATITE B (ADNr), (ADSORBE) (VHB)

- FENDRIX, SUSPENSION INJECTABLE. VACCIN DE L'HEPATITE B (ADNr) (AVEC ADJUVANT, ADSORBE)

- HAVRIX 1440 U/1 ML ADULTES, SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN DE L'HEPATITE A INACTIVE, ADSORBE

- PRIORIX, POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN ROUGEOLEUX, DES OREILLONS ET RUBEOLEUX VIVANT

- RABIPUR, POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN RABIQUE (INACTIVE).

- ROTARIX SUSPENSION BUVABLE EN APPLICATEUR PRE-REMPLI POUR ADMINISTRATION ORALE. VACCIN A ROTAVIRUS, VIVANT.

- TWINRIX ADULTE, SUSPENSION INJECTABLE. VACCIN DE L'HEPATITE A (INACTIVE) ET DE L'HEPATITE B (ADNr) (HAB) (ADSORBE).

- VARILRIX, POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE. VACCIN VARICELLEUX VIVANT

- BOOSTRIXTETRA, SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN DIPHTERIQUE, TETANIQUE, COQUELUCHEUX (ACELLULAIRE MULTICOMPOSE) ET POLIOMYELITIQUE (INACTIVE), (ADSORBE, A TENEUR REDUITE EN ANTIGENES)

- INFANRIX HEXA, POUDRE ET SUSPENSION POUR SUSPENSION INJECTABLE. VACCIN DIPHTERIQUE, TETANIQUE, COQUELUCHEUX (ACELLULAIRE, MULTICOMPOSE), DE L'HEPATITE B, POLIOMYELITIQUE (INACTIVE) ET DE L'HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B CONJUGUE (ADSORBE)

- INFANRIXQUINTA, POUDRE ET SUSPENSION POUR SUSPENSION INJECTABLE. VACCIN DIPHTERIQUE (D), TETANIQUE (T), COQUELUCHEUX (ACELLULAIRE, MULTICOMPOSE) (Ca), POLIOMYELITIQUE (INACTIVE) (P) ET CONJUGUE DE L'HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B (Hib), ADSORBE

- INFANRIXTETRA, SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN DIPHTERIQUE, TETANIQUE, COQUELUCHEUX ACELLULAIRE, POLIOMYELITIQUE INACTIVE, ADSORBE

PFIZER

- NEISVAC, SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN MENINGOCOCCIQUE POLYOSIDIQUE DU GROUPE C (CONJUGUE, ADSORBE)

- NIMENRIX, POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN MENINGOCOCCIQUE CONJUGUE DES GROUPES A, C, W135 ET Y

- PREVENAR 13 SUSPENSION INJECTABLE. VACCIN PNEUMOCOCCIQUE POLYOSIDIQUE CONJUGUE (13-VALENT, ADSORBE)

- TICOVAC 0,25 ML ENFANTS, SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN DE L'ENCEPHALITE A TIQUES (VIRUS ENTIER INACTIVE)

NOVARTIS VACCINES (exploitant ; fabricant titulaire = LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE)

- MENVEO, POUDRE ET SOLUTION POUR SOLUTION INJECTABLE. VACCIN MENINGOCOCCIQUE DES GROUPES A, C, W135 ET Y CONJUGUE

MSD VACCINS

- GARDASIL 9, SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN PAPILLOMAVIRUS HUMAIN 9-VALENT (RECOMBINANT, ADSORBE)

- GARDASIL, SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN PAPILLOMAVIRUS HUMAIN [TYPES 6, 11, 16, 18] (RECOMBINANT, ADSORBE)

- PNEUMOVAX SOLUTION INJECTABLE EN FLACON. VACCIN PNEUMOCOCCIQUE POLYOSIDIQUE

- HBVAXPRO 10 MICROGRAMMES, SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN DE L'HEPATITE B (ADNr)

- M-M-RVAXPRO, POUDRE ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE. VACCIN ROUGEOLEUX, DES OREILLONS, ET RUBEOLEUX (VIVANT).

- ROTATEQ, SOLUTION BUVABLE. VACCIN ROTAVIRUS, VIVANT

- VAQTA 50 U/1 ML, SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PRE-REMPLIE. VACCIN DE L'HEPATITE A, INACTIVE ADSORBE. POUR ADULTES.

- VARIVAX, POUDRE ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE. VACCIN VARICELLEUX VIVANT

- VAXELIS SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN DIPHTERIQUE, TETANIQUE, COQUELUCHEUX (ACELLULAIRE, MULTICOMPOSE), DE L'HEPATITE B (ADNr), POLIOMYELITIQUE (INACTIVE), ET CONJUGUE DE L'HAEMOPHILUS DE TYPE B (ADSORBE).

- ZOSTAVAX, POUDRE ET SOLVANT POUR SUSPENSION INJECTABLE EN SERINGUE PREREMPLIE. VACCIN ZONA (VIVANT).