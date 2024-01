Enorme crise immobilière en vue

Et cette crise immobilière qui arrive va toucher tout le monde : propriétaires et locataires qu’il s’agisse des habitations ou des locaux industriels et commerciaux du secteur tertiaire.

Les médias n’en parlent pas vraiment et il est facile de comprendre pourquoi.

Les dernières lois sur l’immobilier ont été organisées en tenant compte des consignes de l’Union européenne afin de parvenir à la “neutralité carbone”. Certains considèrent même toute critique de ces lois comme une critique plus générale des politiques climatiques, donc comme de la désinformation ! Ce qui explique sans doute aussi le silence médiatique sur le sujet, sans parler des impacts potentiels sur les fonds de placement spécialisés en immobilier.

Que dit la loi climat et résilience votée en août 2021 ? Elle confirme la mise en place des diagnostics de performance énergétique (DPE), interdisant de louer ou de vendre des locaux à usage d’habitation en fonction de leur classement énergétique et leur émission de gaz à effets de serre.

On peut trouver les principales informations sur le site du gouvernement qui reprend les termes de l’arrêté du 31 mars 2021 :

Ces classements vont de A à G. En fonction de classement, les logements pourraient être interdits de vente ou de location :

Pour changer de classification, il faut donc impérativement réaliser des travaux. Dans les immeubles en copropriété, comme dans les maisons, ces travaux peuvent concerner : la toiture, l’isolation thermique (donc les ravalements de façade ou les aménagements intérieurs), des capteurs thermiques pour l’utilisation du chauffage ou de l’eau chaude.

Mais ces travaux ne sont pas praticables dans tous les immeubles.

Pour les locataires, l’augmentation des prix de l’énergie, des taxes d’ordures ménagères vont également provoquer une envolée des charges locatives.

Les propriétaires de lots immobiliers en location peuvent ainsi se retrouver avec des coûts de travaux pouvant représenter deux à trois ans de loyer, sans parler de l’augmentation des taxes foncières et de l’augmentation des taxes sur les revenus locatifs comme la CSG/CRDS.

De plus, on évoque désormais la possibilité d’un loyer taxe pour les propriétaires qui habitent chez eux ! (Article du Figaro du 26 décembre 2023)

Je viens d’évoquer les locaux à usage d’habitation, mais les modifications concernent également les locaux industriels et commerciaux avec le décret tertiaire qui trouve également une justification du fait des plans climatiques.

Ce décret tertiaire concerne tout autant les propriétaires que les locataires.

Ces travaux et ces réglementations vont provoquer une chute du prix de l’immobilier dans les mois à venir. Ils vont également mettre en difficultés les fonds financiers qui ont constitué des placements sur ce secteur d’activité comme les SCPI.

Tout ceci s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 2030 et du programme de Davos, préconisant la fin de la propriété privée (“Vous ne posséderez rien et vous serez heureux”). Le PDG de JP Morgan et quelques parlementaires en parlaient récemment...

Egalement à titre d’exemple, le discours de MislavKolakusic au Parlement européen.