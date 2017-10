Breuil-le-Vert: excédé, le maire de la commune publie le nom des pollueurs sur Facebook (photo)

Jean-Philippe Vichard n'en peut plus des gens qui jettent leurs déchets sur la voie publique. Et ce maire sans étiquette de Breuil-le-Vert dans l'Oise, a décidé de le faire savoir par une action coup de poing.

Ainsi l'édile a diffusé sur Facebook les noms et adresses de deux de ses administrés qu'il accuse d'être à l'origine d'un dépôt d'ordures sauvage sur sa commune. "S’ils ne sont pas contents, qu’ils m’attaquent. J’ai porté plainte contre eux. Ils peuvent faire de même, je ne suis pas inquiet. A chaque fois que j’identifierai des coupables, j’agirai dorénavant de la même façon. J’espère que cela fera réfléchir les éventuels futurs pollueurs", a fait savoir le maire au journal Le Parisien qui révèle l'affaire.

Selon les informations du quotidien, les détritus ont été déposés dimanche 1er octobre à proximité du collège Jacques-Yves Cousteau. Les riverains, en colère, ont immédiatement prévenu Jean-Philippe Vichard qui a fouillé les ordures pour découvrir qui se cachait derrière cet acte d'incivilité. "Ils ne sont pas très intelligents en plus. Ils avaient laissé des factures. Et ils ont fait ça juste en face de chez eux…", a-t-il expliqué. Et d'ajouter: "Je ne pouvais pas traîner. C’est un lieu où passent plus de 700 personnes par jour".

"Action... réaction! Comme à Laigneville! Heureux de voir que la prise de conscience se généralise, heureux de voir des élus trouver des alternatives aux carences judiciaires. Vous avez tout mon soutien", a posté en commentaire de la publication Facebook, le maire de Laigneville, Christophe Doietrich. Le Parisien rappelle que cet élu pratique également des actions "coup de poing", notamment en déversant les déchets de pollueurs devant leur domicile.

La mairie a déposé une plainte à la gendarmerie contre les deux riverains indélicats.