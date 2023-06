Éducation : À Marseille, Macron présente des mesures pour réduire les inégalités

DÉPÊCHE — En déplacement dans la cité phocéenne pour son plan "Marseille en grand", Emmanuel Macron s'est exprimé sur l'éducation et les inégalités qui lui sont liées. Il a évoqué deux idées à ce sujet : "repenser le temps" des vacances scolaires, et ouvrir les collèges de 8h à 18h dans les quartiers prioritaires. En somme, réduire le temps de présence à la maison et augmenter le temps passé à l'école.

"Je pense qu’on doit rouvrir un débat, qui est celui du temps scolaire dans l’année, qui est une des autres grandes hypocrisies françaises", a-t-il lancé d'emblée. "L’inégalité scolaire se crée dans les temps où l’enfant a été renvoyé chez lui", constate le président, posant les jalons de sa réflexion.

Moins de vacances d'été

Deux à trois mois de vacances en été, c'est trop pour Emmanuel Macron, qui considère que c'est "un temps où les inégalités se creusent". Si certains enfants sont armés de cahiers de vacances, ou envoyés en stage, d'autres "sont rendus avec peu d’infrastructures sportives, dans des familles qui sont déjà en difficultés." Ceux-là ont tendance à perdre le fil à la rentrée.

L'idée serait donc de réduire le temps des vacances d'été pour le diluer sur l'année, allégeant par là même la quantité de travail quotidienne. Emmanuel Macron se repose pour ça sur le modèle allemand, qui permet aux enfants d'avoir du sport dans l'après-midi.

L'idée n'est pas nouvelle. En 2010, quelque 124 établissements scolaires (83 collèges et 41 lycées) avaient participé à l'expérience "Cours le matin, sport l'après-midi" du gouvernement français. Dans un rapport publié l'année d'après, l'État expliquait : "Les élèves qui expérimentent le dispositif, ainsi que leurs parents, se disent satisfaits de cette nouvelle organisation du temps scolaire. Ils déclarent se sentir mieux dans leur corps, avoir un sommeil de meilleure qualité, être moins fatigués l’après-midi." Pourtant, rien ne sera appliqué par la suite.

En 2019, sous la houlette de Jean-Michel Blanquer, l'idée réapparait, mais ne prend toujours pas.

Des établissements ouverts plus souvent

Par ailleurs, Emmanuel Macron a assuré que les collèges allaient être progressivement ouverts de 8h à 18h, et la maternelle accessible dès l’âge de deux ans dans les quartiers d’éducation prioritaire. Sur ce point, Marseille serait la figure de proue d'une mesure destinée à s'étendre partout dans le pays à l'horizon 2027.