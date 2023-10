Éducation : vers des "groupes de niveaux en français et mathématiques" ?

"Mettre le paquet sur les savoirs fondamentaux", tel est l'objectif de Gabriel Attal. Jeudi 5 octobre, à l'occasion de la journée mondiale des enseignants, il expliquait vouloir réviser le système cyclique du collège au profit de "groupes de niveaux" en maths et en français.

Devants élèves et enseignants, c'est sur l'esplanade de la Bibliothèque nationale François Mitterrand que le ministre de l'Éducation a officiellement proposé l'idée : "constituer des groupes de niveaux" en maths et en français, plutôt que de les enseigner "par classe". Ce faisant, il espère pouvoir pallier l'hétérogénéité des classes en permettant à la fois aux meilleurs élèves de viser l'excellence, et au moins bons de rattraper.

Pour réfléchir à cela, il a créé une "Mission exigence des savoirs", qui permettra "d'élaborer la stratégie" pour "élever le niveau de notre école". Comme le rapporte l'AFP, cette commission sera constituée par des experts et hauts fonctionnaires de l'Éducation nationale, associant professeurs, recteurs et inspecteurs. Elle réalisera "un nombre très important d'auditions" et "rendra ses conclusions sous huit semaines, soit au tout début du mois de décembre", pour "une première mise en œuvre dès la prochaine rentrée" en septembre 2024, expliquait Gabriel Attal.

La mission abordera "les programmes, leurs contenus et leur organisation". "S'il faut les réviser, les adapter, les changer, nous le ferons", assurait le ministre.

"La démarche que je lance permettra (...) d'arbitrer un certain nombre de débats qui durent : faut-il maintenir l'organisation en cycles ou revenir à un séquençage par année et par classe ? Faut-il conserver, notamment au collège, le principe de classes très hétérogènes ou prolonger une réflexion par niveau, comme nous l'expérimentons avec la nouvelle (classe de) 6ᵉ cette année ?", a-t-il développé.

"Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir, au moins pour ces matières fondamentales, à une organisation plus modulaire du collège, à une organisation pour ces matières par groupes de compétences ou de niveaux ?", a poursuivi le ministre, évoquant aussi l'idée de "stages de réussite" pendant l'été pour les élèves en difficulté.

Le ministre a aussi annoncé le lancement, "dès la semaine prochaine", d'une "consultation" de l'ensemble des professeurs sur "les priorités et les actions" à mettre en place pour "concrétiser ce choc des savoirs".