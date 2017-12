Emmanuel et Brigitte Macron: vacances présidentielles dans les Pyrénées

Emmanuel Macron et sa femme Brigitte sont dans les Pyrénées depuis lundi 25 pour quelques jours de repos et de dépaysement. Officiellement il ne s'agit pas de vacances pour le président de la République et son épouse, mais son agenda est vide depuis samedi 23 au soir et son déplacement au Niger.

Pour cette petite escapade, Emmanuel Macron a choisi un lieu qu'il connaît bien: la station de ski de La Mongie, près du pic du midi. Il s'y était déjà rendu quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, allant jusqu'à pousser la chansonnette avec quelques locaux. Il s'est d'ailleurs rendu dans la même auberge cette année, tenue par un de ses amis.

A noter que depuis son premier déplacement, le télésiège qu'il a utilisé pour remonter les pistes a été personnalisé. Ses sièges sont désormais bleu-blanc-rouge.

Emmanuel Macron connaît la région pour avoir, dans son enfance, passé de nombreux jours de vacances à Bagnères-de-Bigorre, à une vingtaine de kilomètres de la station. Sa grand-mère y habitait. Il s'est prêté aux jeu des poignées de main et des selfies, même si l'objectif de ce déplacement révélé à la dernière minute aurait plutôt été la discrétion.

Les membres du gouvernement ont également pu prendre quelques jours de congés, la plupart ayant choisi de retourner dans leur fief respectif. Ils doivent de toute manière être capable de rejoindre la capitale en trois heures, à l'exception des ministres originaires d'outre-mer. A noter l'exception du Lyonnais Gérard Collomb. Le ministre de l'Intérieur a préféré faire venir sa famille à Paris pour les fêtes.