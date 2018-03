La France est le troisième vendeur d'armes dans le monde

Selon un rapport publié par l'Institut de recherche de Stockholm pour la paix (source), la France a été le troisième plus gros exportateur d'armes du monde entre 2013 et 2017, loin derrière la Russie et les Etats-Unis qui occupent respectivement la seconde et la première place. Sur cette période, les exportations françaises représentent 6,7% des ventes totales de la planète.

Parmi les clients de l’industrie française dispersés dans 81 pays, l’Egypte figure en tête. Il faut dire que le pays dirigé d'une main de fer par le maréchal al-Sissi a acquis 24 avions de combat Rafale, deux navires de guerre Mistral, une frégate multimissions FREMM et des véhicules blindés sur la période.

La Chine, qui était première importatrice d'armes françaises entre 2008 et 2012, passe désormais à la seconde place (8,6% des parts de marché). Suivent l'Inde (8,5%), les Émirats Arabes Unis (8,5%) et l'Arabie saoudite (5,5%). Au total, souligne le Sipri, 42% des exportations françaises se sont faites au Moyen-Orient.

"Les tensions entre l’Inde, d’une part, et la Chine et le Pakistan, d’autre part, alimentent une demande croissante de l’Inde en armes majeures qu’elle est incapable de produire elle-même", souligne par ailleurs le rapport. Et d'ajouter: "La Chine, en revanche, devient de plus en plus capable de produire ses propres armes et continue de renforcer ses relations avec le Pakistan, le Bangladesh et le Myanmar en fournissant des armes".

En France, l'industrie de l'armement emploie actuellement près de 200.000 et le niveau élevé des exportations françaises devrait créer 30.000 à 40.000 emplois sur dix ans.