La France interpellée par l'ONU au sujet de violences policières reste muette - L'ONU fait un communiqué à ce sujet  

DROITS - L’ONU (Organisation des Nations Unies) avait donné 60 jours à la France pour répondre à une saisine, contre elle, pour usage immodéré de la force à l’encontre des manifestations qui ont eu lieu contre la réforme des retraites et l’usage de l’article 49.3.

Devant le sérieux des éléments de la saisine, l’ONU se laissait la possibilité d’exprimer publiquement ses préoccupations, estimant que l’opinion publique se doit d’être informée. Au 11 juin 2023, la France n’avait toujours pas apporté de réponse. L'ONU a donc fait un communiqué à ce sujet

Le 28 mars 2023, le Conseil des droits de l'Homme à l’ONU était saisi d’une plainte contre la France et ses représentants (Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Gerald Darmanin, le préfet de Paris Nunez) pour usage immodéré de la force à l’encontre des manifestations qui ont eu lieu contre la réforme des retraites et l’usage de l’article 49.3.

Cet usage immodéré de la force viole le droit de résistance à l’oppression (Article 2 de la Déclaration du droit de l’Homme et des citoyens) lequel s’exerce par le droit de manifester sans craindre pour sa sécurité. Ces démarches peuvent être effectuées par tout citoyen sur le site de l’ONU. C'est le moyen employé par l'association BonSens.org pour déposer cette plainte.

Le 11 avril 2023, par suite de la saisine de BonSens.org, le rapporteur spécial sur la liberté d’assemblée et d’association a envoyé sa communication à la France. Elle avait 60 jours pour répondre.

La France n’ayant pas répondu dans les 60 jours impartis, la communication de l’ONU est devenue publique depuis le 11 juin 2023. Dans son courrier à la France, consulté par France-Soir, l’ONU rappelle notamment que :

Finalement, nous sommes vivement préoccupés quant à de nombreuses dispositions de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations . Malgré nos communications précédentes avec le Gouvernement de votre Excellence, ces dispositions n’ont toujours pas été revues pour les rendre conformes aux normes et standards internationaux en la matière.

De même, nous sommes préoccupés par les allégations de traitements inhumains et dégradants, d’arrestations et de détentions arbitraires de plusieurs manifestants pacifiques. Nous sommes troublés par le fait que certaines des arrestations et détentions ne pourraient être liées qu’à l’exercice légitime du droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique.

Les allégations de l’usage disproportionné et inadapté par les forces de l’ordre de grenades lacrymogènes et de la méthode de désencerclement pendant les manifestations soulèvent de graves préoccupations, au regard du nombre de personnes touchées ou affectées par ce type d’armes et de méthode. Dans certains cas, les individus concernés sont de simples passants, journalistes, ou manifestants pacifiques.

“Nous exprimons également de sérieuses préoccupations quant aux allégations relatives à l’usage excessif de la force par les forces de l’ordre envers des manifestants pacifiques, ainsi que des journalistes et aux manquements aux obligations de protéger des manifestants et les journalistes au cours de manifestations, notamment de la part des membres de la brigade 'Brav-M'.

L’ONU a posé sept questions précises aux autorités françaises quant aux événements, à la réponse apportée par les forces de l'ordre ainsi que les bases légales pour diverses actions. À ce jour, aucune réponse ne leur a été apportée ! Les questions sont reproduites dans leur intégralité ci-dessous :

"1. Veuillez nous fournir toute information ou tout commentaire complémentaire en relation avec les allégations susmentionnées.

2. Veuillez nous indiquer si des plaintes ont été déposées à la suite des allégations de traitements inhumains et dégradants et d’usage excessif de la force à l’occasion des manifestations susmentionnées, et préciser si les mesures policières prises sont compatibles avec vos obligations internationales. Si des plaintes ont été déposées, veuillez fournir toute information, et éventuellement tout résultat des enquêtes menées, examens médicaux, investigations judiciaires et autres mesures menées en relation avec ces faits, et en particulier quelles mesures ont été prises afin de protéger l’intégrité physique et morale des manifestants. Dans le cas où les auteurs de ces violations auraient pu être identifiés, veuillez fournir des informations sur les poursuites engagées, tels que les sanctions pénales, disciplinaires ou administratives.

3. Veuillez fournir toute information sur les arrestations effectuées et les placements en détention, préciser les bases légales de ces arrestations et détentions et indiquer si ces personnes ont été informées des motifs justifiant leur privation de liberté. Veuillez indiquer comment ces mesures sont compatibles avec les normes internationales relatives au droit à la liberté de réunion pacifique et le droit à la liberté d’expression, notamment au regard des obligations internationales de la France, notamment des articles 9, 14, 19 et 21 du PIDCP.

4. Veuillez indiquer quelles mesures ont été prises pour que les individus, la société civile, de même que les journalistes, puissent travailler dans un environnement favorable et mener leurs activités légitimes, notamment le droit de manifester pacifiquement et de couvrir des manifestations, sans crainte de harcèlement, de stigmatisation ou de criminalisation de toute sorte.

5. Veuillez apporter des informations précises sur le protocole et/ou instructions suivis par les forces de sécurité pour le maintien de l’ordre et l’usage de la force au cours des manifestations et le cadre légal sur l’usage des armes dans le maintien de l’ordre dans tout le pays, et particulièrement pour les policiers de la 'Brav-M'. Quelles mesures ont été prises par les commandants des forces de l'ordre pour éviter et prévenir les dommages aux manifestants et à tous les acteurs impliqués, y compris les stratégies de négociation visant à désamorcer les tensions ?

6. Quelles mesures ont été prises pour garantir que les forces de l'ordre, y compris les commandants, agissent de manière responsable et que les plaintes relatives à des violations des droits de l'homme dans le contexte des manifestations puissent faire l'objet d'une enquête et d'un traitement rapides ? Veuillez fournir des informations sur les moyens disponibles pour réparer les préjudices subis en raison de l'usage excessif de la force par les forces de l'ordre dans le contexte des manifestations.

7. Veuillez indiquer les mesures prises ou que compte prendre le Gouvernement de votre Excellence pour répondre aux demandes légitimes des manifestants et ramener le calme dans le pays."