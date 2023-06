Laïcité : Le Conseil d'État maintient l'interdiction du "hijab" en compétition de foot

DÉPÊCHE — Ce jeudi 29 juin, le Conseil d'État a décidé de maintenir l'interdiction du "hijab" en compétition de football, affirmant que la Fédération Française de Football (FFF) pouvait édicter les règles qu'elle estime nécessaires au bon déroulé du sport.

Depuis 2016, pour aller dans le sens de la laïcité française, la FFF interdit "tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale".

Mais, depuis 2014, la Fédération internationale de football association (FIFA) autorise les joueuses à évoluer en compétition internationale avec leur voile.

Ainsi, le 26 juin dernier, le collectif féminin des "Hijabeuses" avait saisi la justice française pour faire autoriser le port du "hijab" en compétition. "Notre combat n'est pas politique, pas religieux, il concerne le sport et seulement le sport", avait assuré la présidente du groupe Founé Diawara.

Alors que la sphère politique avait récemment été interpellée par le port de l'abaya à l'école, ou encore par les prières dans la cour de récréation, voici qu'un nouveau sujet lié à la laïcité pointe le bout de son nez. Sans surprise, la gauche était pour, la droite contre. C'est finalement le Conseil d'État qui a pris la décision.

Bien que son rapporteur public soit aller dans le sens des demandeuses, estimant qu'il n'y avait ni "prosélytisme" ni "provocation" et préconisant à la FFF de modifier son règlement, le Conseil d'État a fait le choix inverse. L'institution a expliqué sa décision ainsi : "Les fédérations sportives, chargées d’assurer le bon fonctionnement du service public dont la gestion leur est confiée, peuvent imposer à leurs joueurs une obligation de neutralité des tenues lors des compétitions et manifestations sportives afin de garantir le bon déroulement des matchs et prévenir tout affrontement ou confrontation." La responsabilité revient donc à la FFF.

En fait, chaque sport est régi par ses propres règles. Comme le rapportent Les Échos, les joueuses de rugby ont par exemple le droit de porter le hijab au cours des rencontres "à condition qu'il ne constitue pas un danger pour celle qui le porte ou les autres joueuses". Le port du foulard est également autorisé au judo, au tennis, ou encore au handball. Il est en revanche interdit au basket.