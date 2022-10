Troubles du cycle féminin: Où est mon cycle ? organisait samedi un "grand rassemblement pour les femmes"

« Il faut qu’on soit dehors dans la rue pour libérer la parole des femmes ». Samedi 8 octobre à 14 heures, place Vauban à Paris, des manifestants se sont rassemblés à l’appel du collectif "Où est mon cycle ?", fondé par Mélodie Féron. Celui-ci organisait « un grand rassemblement pour les femmes » pour la reconnaissance des effets secondaires du vaccin anti-Covid et la défense des libertés. Lors de ce rendez-vous, elles ont été plusieurs à témoigner et à partager leur expérience tragique depuis l'injection contre le Covid-19. Plusieurs personnalités du monde scientifique et juridique, connues pour leur engagement contre les mesures sanitaires, étaient présentes : Vincent Pavan, Olivier Soulier, Alexandra Henrion-Caude… Interrogée, l'avocate du collectif, Me Diane Protat, a dénoncé les « manipulations » de la Préfecture de Paris, qui a décidé de relocaliser la manifestation initialement prévue au Champ de Mars seulement quelques jours avant la date fixée. Néanmoins, en investissant la rue, ce rassemblement aura marqué une nouvelle étape de la lutte des femmes pour la reconnaissance des effets indésirables de la vaccination sur le cycle féminin.