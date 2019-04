Le vote à 16 ans expérimenté à Paris pour les européennes

La maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé que le vote de jeunes âgés de 16 à 18 ans serait expérimenté à Paris durant les élections européennes, cela dans l'optique d'une généralisation à l'ensemble des Français.

Cela ne signifie pas que les jeunes Parisiens pourront réellement voter lors de ce scrutin, la Ville ne pouvant pas se substituer à la Constitution ou au code électoral. Il s'agira donc dans les faits d'une simulation organisée dans une douzaine de lycées, et destinée à être le plus proche possible de la réalité.

Ce scrutin aura lieu un peu avant les élections européennes du 26 mai, mais les résultats n'en seront dévoilés qu'après, afin de ne pas influer sur le "vrai" vote. "Si la participation au grand débat national a été importante, on a constaté partout en France une sous-représentation des jeunes. Cela doit nous interroger et appelle à mon sens un acte fort à l’attention des lycéens. Je suis favorable au vote dès 16 ans", explique au Monde Anne Hidalgo. "Les jeunes sont très sensibles à la question européenne. Ils voient que leur avenir se joue aussi à cette échelle, et veulent participer à la définition de leur destin. On a une génération d’adolescents extrêmement lucides sur leur avenir, il suffit de les voir faire grève le vendredi pour le climat. Et 16 ans, c’est le bon âge pour prendre de bonnes habitudes en matière de démocratie", justifie la maire de Paris.

Aux européennes de 2014, 72% des Européens de 18 à 24 ans s'étaient abstenus, un chiffre stable par rapport à 2009. Cette année, 23,4 millions de jeunes ont la possibilité de voter pour la première fois. Selon l'Ifop ce désamour est lié à un manque de représentativité et au sentiment que voter "ne sert à rien".

La Constitution prévoyant que peuvent voter, "tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques" sans précision de l'âge de la majorité, celle-ci n'aurait en principe pas besoin d'être modifiée.