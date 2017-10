Grève: parcours, heures, participants… tout ce qu'il faut savoir de la manifestation de ce mardi 10 octobre à Paris

Le 12 septembre, la mobilisation nationale à l'initiative des syndicats contre la politique du gouvernement et les ordonnances de la loi Travail avait fait grand bruit. Entre 223.000 et 500.000 manifestants (il y a toujours un gouffre entre les chiffres des syndicats et ceux de la police) étaient descendus dans la rue. Ce mardi 10 octobre, un grand mouvement de grève, qui devrait être de la même ampleur, a été lancé à l'initiative des fonctionnaires (et de leurs syndicats, qui ont pour une fois accordé leurs violons).

De nombreuses manifestations sont prévues à travers toute la France. Les grandes villes comme Lyon, Nice, Nantes ou Strasbourg ont débuté leur défilé dans la matinée. A Paris, où ce matin les perturbations au niveau des transports étaient minimes, les hostilités doivent débuter à 14h, au départ de la place de la République (centre névralgique de toutes les revendications).

Le parcours passera par le boulevard du Temple, la place de la Bastille, rue de Lyon, avenue Daumesnil avant de finir place de la Nation, vers 19h. A noter que d'autres mouvements adjacents sont organisés: la liste ici.

Les fonctionnaires et leurs syndicats seront de la partie. La CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT, FA, FO, FSU, UNSA et Solidaires ont d'ailleurs fait un communiqué commun pour appeler à manifester. Comme le 12 septembre, ils seront rejoints par les salariés, les étudiants et les retraités, qui ont également des griefs contre la politique gouvernementale et cette très controversée réforme du code du Travail (qui n'est toutefois pas directement visée ce mardi).