Mercredi au tribunal, première passe d'armes entre Total et une coalition d'ONG-collectivités

DÉPÊCHE — Mercredi 31 mai, TotalEnergies sera au tribunal de Paris, face à des militants écologistes... mais pas que. Une coalition d'ONG et de collectivités, dont les villes de Paris et de New York, a saisi la justice afin de contraindre le géant pétrogazier à aligner sa stratégie climatique sur l'accord de Paris.

L'affaire remonte à juin 2019, et cette audience sera la première passe d'armes entre TotalEnergies et la coalition demandeuse. Or, cette dernière a de quoi se faire entendre, puisqu'elle regroupe tout de même six ONG telles que Sherpa et France Nature Environnement, et seize collectivités, dont les villes de New York, Paris et Grenoble. Toujours est-il qu'au bout du compte, aucune décision judiciaire n'est attendue avant 2024, voire 2025...

Une affaire urgente