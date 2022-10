Meurtre de Lola: Le Pen et Zemmour rejettent les accusations de "récupération" des macronistes et de la Nupes

Six jours après la découverte du corps de la petite Lola vraisemblablement assassinée par Dahbia B., principale suspecte née en Algérie et en situation irrégulière sur le territoire français, Marine Le Pen a rejeté jeudi les accusations de "récupération" émanant de la Nupes et de la majorité macroniste sur cette affaire. Eric Zemmour a également fustigé ces mêmes accusations et dénoncé une précédente instrumentalisation par les médias des morts de George Floyd et d'Adama Traoré.

"L'accusation de récupération, c'est une accusation qui est utilisée de manière systématique par le gouvernement pour étouffer les questions légitimes que doivent poser les oppositions à un gouvernement", a déclaré Marine Le Pen sur Europe 1, qui a fustigé la politique d'immigration du gouvernement.

Pour elle, "le gouvernement ne comprend pas l'émotion qui a été créée par l'assassinat terrifiant de cette petite fille et l'indignation, la colère, qui est celle d'une partie de la population face à ces actes récurrents".

📹 L'accusation de "récupération" est utilisée par le gouvernement pour étouffer les questions légitimes que l'on doit poser. Cela fait trop de fois que des étrangers en situation irrégulière, bien souvent sous le coup d'une OQTF, commettent des crimes. @Europe1 pic.twitter.com/EeY7oOXSm8 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 20, 2022

"Les macronistes et l'extrême-gauche Nupes debout pour applaudir Eric Dupont-Moretti qui nous accuse d'instrumentaliser l'assassinat de Lola", c'est "honteux", s'était exclamé sur Twitter Alexandre Loubet, vice-président du groupe RN.

🔴HONTEUX. Les macronistes et l'extrême-gauche NUPES debout pour applaudir @E_DupondM qui nous accuse d'instrumentaliser l'assassinat de Lola. Ce crime ignoble aurait pu être évité si les obligations de quitter le territoire étaient appliquées. Nous ne nous tairons pas. #DirectAN pic.twitter.com/B9nkgSZpIi — Alexandre Loubet (@AlexandreLoubet) October 18, 2022

La cheffe de file du groupe RN a justifié l'organisation d'une minute de silence devant l'Assemblée nationale à 18 h 30 "avec l'ensemble des parlementaires du Rassemblement national" parce qu'une marche blanche prévue a été annulée "à la demande de la famille" de Lola et parce que "la manifestation apolitique à laquelle nous devions participer a fini par s'éloigner de la nature de l'hommage que nous souhaitions rendre".

Ce rassemblement est organisé à 18 h 30 place Denfert Rochereau à Paris par "l'Institut pour la Justice", une association réputée proche d'Eric Zemmour, qui a également fustigé les accusations de récupération et dénoncé une instrumentalisation médiatique des décès de Georges Floyd et d'Adama Traoré. "Pourquoi doit-on parler des uns et pourquoi les autres, on ne doit pas en parler ?", a demandé le président de Reconquête sur BFMTV.

Le gouvernement nous demande en réalité l’omerta sur Lola. C’est indigne.



Pour Aylan ou Adama Traoré, personne n’a demandé de délai de décence. Pourquoi font-ils la distinction ? Selon la couleur de peau ? La nationalité de la victime ? Celle du criminel ?#FaceAFace pic.twitter.com/6HlmBhi2fI — Eric Zemmour (@ZemmourEric) October 20, 2022

L'affaire Lola "dépasse ses parents, c’est toute la France qui est concernée" car "il y a eu d’innombrables crimes commis par des étrangers clandestins", a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "C’est un francocide, c’est un crime commis contre un Français par un étranger. Ce n’est pas le crime individuel qui compte, c’est la masse", a-t-il expliqué.

De son côté, Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête, a estimé sur BFM TV le 19 octobre que "l’accusation en récupération est une stratégie de "terrorisme politique" qui vise à éviter de pointer du doigt les responsables", accusant en outre le camp macroniste de vouloir "imposer le silence".