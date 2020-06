Municipales : les listes déposées ce mardi

Ce mardi 2 juin marque une étape cruciale vers un retour à la normale, et c'est aussi le cas sur la scène politique. Il s’agit en effet, pour les candidats restant en lice aux élections municipales, de la date limite du dépôt des listes en préfecture.

A noter que s’il est obligatoire dans les communes de plus de 1000 habitants, le dépôt des listes avant 18 heures ce mardi ne l’est pour les plus petites bourgades. Les candidats du premier tour le sont automatiquement au second. Cela dit, la très large majorité des 15 % de communes françaises qui n’ont pas élu leur conseil municipal en mars sont des villes, et en particulier les principales villes de France.

Les citoyens d’un peu moins de 5000 communes retourneront donc aux urnes le 28 juin – si tout va bien et sauf avis contraire du conseil scientifique. Et si la campagne officielle ne débutera que le 15 juin, le dépôt des listes marque la fin des tractations entre candidats et fige les alliances, telle que celle de la maire sortante Anne Hidalgo avec le candidat écologiste David Belliard à Paris.

Plafond augmenté

Il y aura donc deux semaines de campagne officielle, sans porte à porte ou serrage de mains sur les marchés, sans meeting non plus. « Une campagne essentiellement numérique », a indiqué le ministre de l’Intérieur.

Le web plus cher que le terrain ? En tout cas, le décret fixant ce deuxième tour des élections municipales du 28 juin a également augmenté le plafond des dépenses électorales (avec application d’un coefficient de 1,2) et allongé la durée des prêts auprès de personnes physiques à 24 mois.

Si ce second tour se déroule normalement, les nouveaux conseils municipaux devraient se réunir entre le 3 et le 5 juillet pour élire les maires et leurs adjoints, avec une entrée en fonction au plus tard le 17 juillet.