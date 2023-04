Nouvel appel aux Français de l’association Place d’Armes

Place d’Armes est une "association citoyenne" qui rassemble des anciens militaires “autour des notions régaliennes de patriotisme, de sécurité et d’esprit de défense”. Ce mercredi 5 avril, elle est à l’origine d’un nouvel appel au peuple de France, dans le but d’alerter les citoyens français à propos de “la situation désastreuse” du pays.

Un désastre qui est visible, aux yeux de l'association, au travers de la dépréciation du système éducatif et de santé; de la chute du modèle énergétique, agricole et industriel; de la fin d'une armée française "admirée à l'international" : “tout ce qui touchait à l’excellence n’est plus que décombre”.

Place d'Armes demande par conséquent des “comptes aux gouvernants”, par rapport à “tous ces échecs, ces trahisons et ces mensonges” qui font que la France ne serait “plus considérée comme une grande Nation”.

Selon elle, le pays est désormais “subordonné aux institutions européennes” et s’efface “devant l’impérialisme américain, l’irrédentisme russe et la puissance économique allemande”. Un effacement qui pourrait causer l'entrée de la France dans le conflit russo-ukrainien “sans l’accord du peuple”.

Devant ce constat, l’association évoque une nécessaire “Union Sacrée” et demande aux anciens militaires et à l’ensemble des professions qui ne disposent pas toujours du droit à la libre parole, de se dresser et de réagir face à ces “dérives”.

Ce n’est pas la première fois que Place d’Armes propose un tel appel.

En avril 2021, elle rend publique “une lettre ouverte des généraux à nos gouvernants”, qui souhaite mettre en garde contre le “délitement” de la France.

Cette tribune, qui ne semble pas avoir été suivie d’effets suffisants pour Place d’Armes, demande à nos gouvernants de "prendre leurs responsabilités". Elle fait alors grand bruit, à la fois aux oreilles du gouvernement, et sur les réseaux sociaux. 27 000 signatures d’ex-militaires, dont une soixantaine de Généraux, se joignent l'appel.

À l'origine de l'initiative, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, ancien capitaine de gendarmerie et officier de l’armée de Terre, par ailleurs ancien membre du service de sécurité du Front National (FN), s’est exprimé à l’époque sur France-Soir, afin d’expliciter sa démarche. Il s’est notamment défendu de politiser la question ou de manquer au devoir de réserve.

Sa démarche a été dénoncée alors par la ministre des Armées en poste, Florence Parly. L’opposition à gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, a alerté à propos d'un comportement “factieux”.

La "deuxième lettre" de Place d'Armes ne manquera pas d'entraîner d'autres vives réactions au sein de la scène politique française.

Reprise de l'appel :

APPEL AU PEUPLE DE FRANCE

Il y a deux ans, je terminais la lettre aux gouvernants, dite « Lettre des Généraux », par ces mots : « Si rien n’est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société... et demain, la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant... ». Aujourd’hui, la situation de notre cher pays se résume en un mot : DÉSASTREUSE.

Nous avions le meilleur système de santé du monde, le meilleur modèle d’énergie, la meilleure école, une armée admirée à l’international, une industrie compétitive et une agriculture performante... Mais tout ce qui touchait à l’excellence n'est plus que décombre. Notre pays s'est transformé en une zone mondialisée qui s'appauvrit chaque jour davantage. Alors, la question se pose : comment a-t-on pu tomber aussi bas aussi vite ? Qui est responsable et pourquoi rien n’a été entrepris pour redresser ce pays et protéger sa population ? Seule réponse : l’État.

Françaises, Français, il est temps de demander des comptes aux gouvernants qui depuis plus de trente ans, n’ont pas respecté leurs mandats. Ils n’ont endigué ni l’insécurité, ni l’immigration incontrôlée, et ont aggravé la précarité des plus démunis.

MM Sarkozy, Hollande et surtout Macron sont les exemples de présidents ayant déprécié la fonction politique suprême :

• Nicolas Sarkozy bafoue la victoire du NON au référendum sur la constitution européenne de 2005 en faisant adopter le traité de Lisbonne grâce à la tenue du congrès du Parlement.

• François Hollande restreint notre énergie nucléaire pour complaire aux lubies écologistes posant les bases des problèmes énergétiques actuels.

• Emmanuel Macron sans hésiter fait tirer à balles de défense sur les « gilets jaunes » venus manifester pour le maintien de leur niveau de vie et l’élaboration d’initiatives citoyennes. Au Qatar et en Afrique il a un comportement indigne de la fonction présidentielle. Enfin en s’acharnant à faire passer un projet de loi inique, contre le monde du travail, il prend le risque de susciter un climat de violences sociales incontrôlées.

En conséquence de tous ces échecs, de ces trahisons et de ces mensonges, la France n’est plus considérée comme une grande Nation.

Notre pays, subordonné aux institutions européennes s’efface devant l’impérialisme américain, l‘irrédentisme russe et la puissance économique allemande. Il peut, demain avec le conflit ukrainien courir vers la guerre sans l'accord de notre peuple.

Nous, anciens militaires, ne pouvons cautionner, comme la majorité de nos compatriotes, une telle dérive contraire à notre éthique.

NON, la France des clochers et des cités séculaires n'a pas dit son dernier mot ! Rien n’est inéluctable, tout n’est pas perdu. C’est pourquoi, nous, les Aînés, affirmons et écrivons ce que d’autres, dans leurs milieux respectifs : militaires, salariés, enseignants, exploitants agricoles, artisans, industriels magistrats, fonctionnaires... ne peuvent ou n’osent pas exprimer.

Français cessez de croire les mensonges des gouvernants et des médias qui leur sont inféodés. Soutenez en actes ceux qui ne transigent pas, qui ne mentent pas et qui ne se parjurent pas.

Aujourd'hui, face à la contestation légitime, l'État macronien jette en pâture les forces de l'ordre et ce dans un seul but : se repositionner en sauveur d'une situation de pourrissement dont il est l'instigateur.

Ne vous laissez pas berner !... La France a besoin de vous : Réagissez ! Rejoignez la résistance !

Gens de cette terre, le sang de nos Pères n'a pas été versé pour le profit d'une caste oligarchique.

Levons-nous ! Renouons sans apriori avec l’Union Sacrée ! SAUVONS LA FRANCE et LES FRANÇAIS car, comme l’écrivait Georges Orwel : « Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs et des traîtres n’est pas victime ! Il est complice ».

Jean-Pierre Fabre-Bernadac, Président de Place d’Armes

Personnalités cosignataires (par ordre alphabétique)

• SAR le prince Charles de Bourbon-Parme

• Henri Bec, magistrat en retraite

• André Coustou, général (2S)

• Tony Cursio, figure historique des Gilets Jaunes

• Dominique Delawarde, général (2S)

• Mohamed Djaffour, adjudant (ER), ancien combattant et président de

l’Association « Générations Harkis »

• Claude Dupont, commissaire divisionnaire honoraire de la Police nationale

• Charles Gave, chef d’entreprise

• Roland Hureaux, haut fonctionnaire

• Dominique de Lorgeril, contre-Amiral (2S)

• Dominique Matagrin, magistrat honoraire et ancien président de l’AMP

(Association professionnelle des Magistrats)

• Daniel Péré, colonel (ER) et président des OPEX de France

• Emmanuel de Richoufftz, général de Division (2S)

• Olivier Tournafond, professeur des Universités

• Philippe de Veuille, avocat au barreau de Paris