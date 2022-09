Nouvelle manifestation à l’initiative des Patriotes à Paris contre l'UE, l'OTAN et Macron… passée sous silence

Le président du mouvement « Les Patriotes », Florian Philippot, a de nouveau appelé ce samedi 17 septembre à manifester contre la politique de rationnement d’Emmanuel Macron et à réclamer sa destitution. L'existence même de sa dernière manifestation avait été niée par la chaine LCI début septembre, affirmant qu'il s'agissait de propagande russe. Il convient de remarquer que la manifestation organisée hier n'a de nouveau bénéficié d'aucune couverture médiatique dans la presse mainstream et que, près de 24 heures plus tard, la Préfecture n’a pas publié de communiqué.

Sous une banderole « Résistance », des « dizaines de milliers » de personnes ont défilé dans les rues parisiennes ce samedi en vue de demander au président français Emmanuel Macron et à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen « de dégager », mais aussi pour défendre « la liberté, la paix et la souveraineté », d’après les termes employés par Florian Philippot.

Il ne s’agit pas d’hologrammes créés par Poutine comme voudraient le faire croire les médias français mais de dizaines de milliers de résistants qui aujourd’hui dans les rues de Paris ont demandé à Macron et Ursula de dégager, et défendu la liberté, la paix et la souveraineté !🇫🇷 pic.twitter.com/WkoKBjcqfz — Florian Philippot (@f_philippot) September 17, 2022

« Il ne s’agit pas d’hologrammes créés par Poutine » : l’homme politique a également tourné en dérision LCI qui début septembre avait nié l’existence même d’une de ses manifestations organisées le 3 septembre et rapportées par une chaine d’information russe.

Dans d'autres messages postés sur le Twitter, l'ancien député européen s’est félicité de voir un « monde phénoménal pour [la destitution] d'Emmanuel Macron, la paix, le Frexit, la sortie de l’OTAN, le refus des rationnements et des sanctions ».