"Macron, c’est un coup d’État mondialiste": Florian Philippot sonne l’alarme contre les restrictions énergétiques

« Le macronisme, c’est le nom d’un processus chimiquement pur de prise de contrôle de la France par l’oligarchie mondialiste ». Le président des Patriotes Florian Philippot était l'invité sur notre plateau pour ce "Défi de la vérité". Revenant tout d’abord sur la fake news diffusée par la chaine LCI, qui, accusant la « propagande russe », avait affirmé qu’une manifestation du samedi 3 septembre organisée par son mouvement n’avait jamais eu lieu, il dénonce ensuite le « scénario de la peur » sur lequel joue le gouvernement en lien avec les médias grand public à propos des pénuries à venir : elles sont le fruit de choix politiques conscients, rappelle-t-il. Constatant comme au cours de la crise du Covid-19 le recours à la même rhétorique - le « Nous sommes en guerre » d'Emmanuel Macron le 5 septembre - et aux mêmes dispositifs, à l'instar du Conseil de défense, M. Philippot met d’ores et déjà en garde contre les restrictions de liberté, telles la « police des températures » et le passe énergétique, qui pourraient faire surface au cours des prochains mois. Aussi, pour l’ancien député européen, face aux mesures coercitives « extrêmes » sur lesquelles planche l’exécutif, l’heure n’est plus à l’opposition timide et timorée : nous sommes entrés dans une « ère de radicalité ».