“Qui contrôle le monde ?” La réponse de Jean Lassalle

FRANCE - Le producteur James Patrick de Big Picture Company a interviewé Jean Lassalle sur divers sujets. Une première partie sur la vaccination des élites avait déjà fait l’objet d’une attention particulière puisque Jean Lassalle avait déclaré avoir la preuve que les politiques n’étaient pas vaccinés. Aucune réaction du “sérail” pour dénoncer l’affirmation de Lassalle. Un point fondamental puisque le gouvernement, en médiatisant sa propre vaccination, a incité de nombreuses personnes à aller se faire vacciner. A ce sujet, on se souvient de la mise en scène du ministre de la Santé Olivier Véran, qui a été jugée par beaucoup déplorable...

Plusieurs personnes ont interpellé Jean Lassalle dont Marc Doyer, veuf de Mauricette, décédée des suites des effets secondaires de la vaccination au Covid.

Dans le même interview, Jean Lassalle, député pendant quinze ans et candidat à trois reprises à l’élection présidentielle, a tenté de répondre à une question essentielle : “Qui contrôle le monde ?”

Jean Lassalle se demande s’il existe encore un pays dans le monde qui soit souverain et décrit un monde transformé par la fiction et le contrôle : “Nous sommes gérés par les grands qui possèdent les banques, les médias et le paysage politique.”

