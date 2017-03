Qui est François Asselineau, le candidat conspirationniste à l'élection présidentielle qui a eu ses 500 parrainages?

Le candidat du parti UPR (Union populaire républicaine) est encore assez peu connu du grand public. Pourtant François Asselineau a obtenu ce vendredi 10 les 500 parrainages nécessaires pour se présenter officiellement à l'élection présidentielle.

L'énarque est devenu ce vendredi 10 le septième candidat officiel à l'élection présidentielle, après François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud et Marine Le Pen. Alors que certains candidats considérés comme "plus gros" n'ont pas encore le nombre de signatures nécessaires, à l'image de Jean-Luc Mélenchon.

Il a été directeur de cabinet de Françoise de Panafieu, ministre du Tourisme sous Jacques Chirac. Proche de Charles Pasqua, il devient directeur chargé des affaires économiques et internationales au conseil général des Hauts-de-Seine en 1999. Entre 2000 et 2004, il sera directeur de cabinet du président de région Charles Pasqua.

François Asselineau fondera l'UPR le 25 mars 2007, jour du 50ème anniversaire du Traité de Rome. Symbolique pour un parti anti-européen.

Très actif sur les réseaux sociaux, le parti comporte des membres dévouész qui collent des affiches de leur leader jusqu'à cinq fois par semaine selon 20 Minutes. Pourtant, le parti et son président se plaignent régulièrement "du silence des médias" à leur encontre. François Asselineau sera tout de même invité dans l'émission On est pas couché en septembre 2014.

C'est la première fois que l'UPR a un candidat à la présidence: en 2012, le parti n'avait recueilli que 17 parrainages.

Le programme d'Asselineau est largement inspiré du programme du Conseil national de la Résistance de 1944. Il propose de sortir la France de l'euro, qui selon lui "ruine notre pouvoir d'achat et entretient le chômage", et de rétablir le franc.

Quitter l'Union européenne fait aussi partie de ses priorités, cela peut permettre selon lui de récupérer "au moins 11 milliards d'euros par an", somme que les "Français versent chaque année à l'UE, sans qu'on ne leur demande leur avis" juge-t-il.

Le candidat ne veut plus non plus que la France fasse partie de l'OTAN qui selon lui pousse le pays "dans des guerres illégales qui ne sont pas les nôtres".

L'UPR propose aussi la nationalisation de nombre d'entreprises françaises comme TF1, France Télécom ou les sociétés d'autoroutes par exemple.

Asselineau se présente à ses élections pour dénoncer "l'atmosphère de mensonge, de duplicité, d'escroquerie du peuple français" qui règnent selon lui. Adepte de la théorie du complot, il a déjà fait quelques sorties remarquées.

Ainsi en 2015 il expliquait à France Info: "je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Bourgogne-Franche-Comté a la taille de la Virginie occidentale, la Normandie a celle du Maryland, l'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes a celle de la Caroline du Sud" en suggérant alors que les Etats-Unis avaient quelque chose à voir avec les nouvelles régions.