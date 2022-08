Requête en annulation des élections legislatives: une décision équivoque du Conseil constitutionnel

Les élections législatives se sont tenues les 12 et 19 juin 2022. Un certain nombre de machines électroniques sont utilisées pour tenir ces élections. Or, cet usage a rencontré de nombreuses objections ces dernières années, tant en France qu’à l’étranger, et il ne s’est donc pas généralisé. Plusieurs arguments vont en faveur des machines à voter, notamment pour faciliter la remontée des informations et la rapidité. A l’ère de l’information électronique, cela semble un usage logique. Cependant, les machines à voter ont de véritables objecteurs, qui y voient un mécanisme permettant un détournement des élections par usage frauduleux. Il suffit de voir les nombreuses plaintes aux Etats-Unis, pour la dernière élection présidentielle. C’est dans le cadre des dernières élections législatives que Madame Marie-Françoise Baptiste, candidate aux élections législatives dans la 3ème circonscription du Val de Marne, a décidé de saisir le Conseil Constitutionnel, avec son avocate Me Protat, et avec comme objet de faire annuler les élections législatives, selon elle entachées d’irrégularités.

Dans sa séance du 4 août 2022, le Conseil constitutionnel, où siégeaient M. Alain JUPPÉ, Président, Mmes Jacqueline GOURAULT, Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS, a rejeté la requête de Madame Baptiste au motif que selon l’article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir les moyens d’annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

À l’appui de sa requête, Madame BAPTISTE fait valoir que des irrégularités relatives aux machines à voter utilisées dans l’une des communes de la circonscription auraient été de nature à affecter la sincérité du scrutin. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant d’en apprécier la portée. Une décision surprenante, puisque le mémoire déposé par Me Protat comportait bien un constat d’huissier montrant certaines irrégularités, et cette dernière s’était attachée à mettre avant les précisions et justifications.

Le rôle et la responsabilité du Conseil constitutionnel est engagé, puisque ce dernier ne donne pas considération à une requête complète, entrainant ainsi un réel questionnement sur le respect de l’état de droit.

En voilà les détails.

Les faits

Madame Baptiste a déposé un mémoire complet, accompagné d’un constat d’huissier sur les machines à voter disponible dans la commune de Villeneuve-le-Roi. Les principaux éléments sont décrits ci-après :

Madame Baptise a été convoquée par le maire de la ville de Villeneuve le Roi (lui-même candidat à la députation dans cette circonscription) les vendredi 10 et 17 juin 2022, pour assister conformément à la circulaire du ministère de l'intérieur en date du 23 mars 2022, relative à l'utilisation des machines à voter à l'occasion de l'élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022 et des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, les représentants de tous les groupes politiques du conseil municipal sont convoqués lors de l'opération de configuration des machines et de pose des scellés, en présence d'un huissier de justice.

Elle s'est faite représentée par son avocat Me Protat, assistée de Maître Lieurade, huissier de justice, lors de ces deux réunions de configuration des machines à voter.

C’est ainsi que Me Lieurade sommait le maire de Villeneuve-le-Roi de répondre à ses questions.

1/ Quelles sont les identités des personnes qui programmeront les machines à voter lors de la réunion du 10 juin prochain ? De quelles sociétés sont-elles les représentants ou les salariés ?

« Maître JOUTOITE procède à la programmation des machines à voter sous le contrôle de moi-même, Madame Manuela LEGENDRE, Directrice des Affaires générales et de Madame Hasna RAMI, responsable du services élections. »

2/ Quelle est l'identité de l'Huissier de Justice constatant ? Par qui a-t-il été mandaté ?

« Maître Fabien JOUITOTE, Huissier de Justice de la SCP MARTINEZ à Champigny sur Marne, mandaté par la Mairie de Villeneuve-le-Roi. »

3/ Est-ce bien des machines NEDAP ESF1 qui seront programmées pour le premier tour des élections législatives qui se dérouleront le 12 juin prochain ? Par quelles sociétés ces machines sont-elles commercialisées en France ?

« Ce sont bien des machines agrées NEDAP ESF1. Ces machines sont commercialisées par la Société « FRANCE ELECTION », située 9, Avenue de la République à ARPAJON - 91290. »

4/ Existe-t-il un cahier des charges relatif aux exigences techniques que doivent respecter les machines à voter ? Si oui, Madame Marie-Françoise BAPTISTE demande que lui en soit remis copie.

« Je me propose de vous remettre le cahier des charges communiqué par la Société FRANCE ELECTION ».

5/ Les machines NEDAP ESF1 ont-elles bien reçu leur agrément du ministère de l'Intérieur ensuite d'une inspection réalisée par le Bureau Véritas ? Si oui, Madame BAPTISTE demande que lui soit remis copie du rapport d'audit du Bureau Véritas, lequel doit comprendre les éventuelles réserves émises lors de la livraison des machines.

« Ces machines ont bien reçu un agrément par le bureau VERITAS. Nous ne sommes pas détenteur de ce rapport. Seuls les tiers accrédités sont en mesure de l'obtenir auprès du ministère de l'Intérieur ».

6/ Est-il possible de changer l'EPROM des machines à voter ? Si oui, en combien de temps ?

« Des scellés sont apposés par le bureau VERITAS et ne permettent pas de changer l’EPROM. La date d'apposition des scellés est différente en fonction des machines et dans leur grande majorité datent de 2005, 2006 et 2007. »

7/ Où la ville de Villeneuve-le-Roi conserve-t-elle les machines à voter lorsqu'elles ne sont pas utilisées, et dans quelles conditions de sécurité ?

« Je ne suis pas en mesure de vous communiquer le lieu de stockage pour des questions de sécurité. Ce lieu est fermé à clé comme demandé dans la circulaire ministérielle. »

8/ Quelles sont les dernières opérations de maintenance effectuées sur les machines à voter avant leur programmation en vue des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 ? Par quelles sociétés ces opérations ont-elles été effectuées ?

« Sur 15 machines, seule une défectueuse a été changée cette semaine, le 9 juin 2022. »

9/ Existe-t-il une procédure de tests des machines à voter préalable à leur utilisation le jour des élections ? Si oui, quelles sont les sociétés qui réalisent ces tests ? Quelles sont les qualifications professionnelles des personnels de ces sociétés pour effectuer lesdits tests ?

« Le test des machines est effectué par Maître JOUTOTTE, Huissier de Justice, assisté de moi-même Madame LEGENDRE et de Madame RAMI. »

Par lettre du 27 juin 2022, Maître LIEURADE a confirmé « que Madame LEGENDRE m'a indiqué m'avoir remis le cahier des charges mais qu'il s'agit en réalité du "règlement technique fixant les conditions d'agréement des machines à voter" ».

Le 16 juin 2022, en vue de la programmation des machines à voter pour le second tour des élections législatives, une liste de question était adressée au maire de Villeneuve le Roi, aux personnes en charge de la programmation des dites machines ainsi qu'à l'huissier constatant.

Lors du premier constat en date du 10 juin, et sur sommation interpellative de Maître LIEURADE, le maire de Villeneuve-le-Roi avait affirmé que :

- La ville de Villeneuve le Roi disposait d'un parc de 15 machines à voter,

- Que ces 15 machines ont été acquises au cours des années 2005, 2006 et 2007.

- Sur 15 machines, seule une défectueuse a été changée au cours de la semaine du 9 juin 2022.

Or, dans un reportage de la chaîne France 3, du 18 avril 2021, réalisé à l'occasion des élections régionales, la ville de Villeneuve le Roi ne disposait que de 12 machines à voter. Ce reportage rappelait qu'il existe aujourd'hui un moratoire de l'Etat empêchant depuis l'année 2008 l'acquisition par les villes de nouvelles machines à voter.

Dans la continuité, Me Protat posait de nouvelles questions au maire, et réclamait le constat d’huissier de la mairie. Elle ne l’a toujours pas reçu à ce jour. De plus, elle s’étonne que la mairie de Villeneuve-le-Roi ne soit pas en mesure de répondre à des questions simples : « Le silence de la mairie de Villeneuve-le-Roi sur cette question est édifiant ».

Plus encore, en violation des principes de sécurité, le conseil de Madame Baptiste a pu constater qu'une intervention avait eu lieu sur une des machines à vote,r le 2 juin 2022, par la société France Election, titulaire du contrat.