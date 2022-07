Une conférence de presse des Collectifs unis en soutien aux soignants suspendus attendue lundi

"Tous ensemble POUR une santé publique qui s’attache à régler les problèmes !". Les soignants et personnels des hôpitaux qui ont refusé la vaccination sont toujours suspendus de leur fonction et toujours privés de salaire depuis le 15 septembre dernier. Afin de faire entendre leur voix dans les médias et alerter sur leurs conditions de vie, les Collectifs unis organisent une conférence de presse le mardi 11 juillet à 15 h à Paris près de la porte d’Orléans. Elle sera suivie d'une projection du documentaire de Fabien Moine Suspendus… Des soignants entre deux mondes.

Ces soignants suspendus et les collectifs qui les soutiennent déplorent le silence des médias à propos de leur situation, alors qu'ils ne perçoivent plus de salaire depuis dix mois. Le 1er février 2022, ils avaient déjà tenté de se faire entendre en organisant une première conférence. Aucun grand média n'était venu couvrir leur action : "Peut-être que maintenant les journalistes seront autorisés à nous écouter ?", écrivent les organisateurs de l'évènement dans un communiqué de presse. Et de préciser : "Il s'agit de retrouver nos droits, nos libertés et se faire entendre sur la réalité : la mise en place de cette loi du 5 août et les dégâts collatéraux qu’elle provoque. La destruction méthodique et croissante de la santé publique et de l'hôpital se déroule sous nos yeux."

Reportage suite à la première conférence du 1er février 2022 :

Les collectifs unis regroupent différents groupes militants contre les mesures sanitaires. On retrouve l’association SVP Liberté, Les Oubliés post V, le collectif citoyen du pays Viennois et le collectif Pour une scolarité apaisée. Des collectifs d’avocats, de parents, de victimes d’effets secondaires se sont également joints à cette action. Le 1er février dernier, lors de la première conférence de presse, la députée européenne écologiste, Michèle Rivaldi avait pris la parole aux côtés des soignants suspendus.